Centec promove evento on-line e gratuito sobre educação financeira

A inflação no Brasil acumula alta de 10,38% nos últimos 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); percentual que tem castigado os brasileiros, tornando o consumo cada vez mais caro. Nesse cenário de crise econômica, é essencial saber cuidar bem do dinheiro, e é pensando nisso que o Centro de Ensino Técnico (Centec) promove, na próxima quarta-feira (23), uma super live com o tema ‘Educação Financeira: você mais rico!’.

O evento on-line, que integra o projeto ‘Café com Ideias’, ocorrerá às 17h, no perfil oficial da escola no Instagram (@centecam), e terá como convidado especial o assessor de investimentos Flávio Tarouco. Ele adianta alguns dos pontos a serem abordados no bate-papo.

“Vamos conversar muito sobre os primeiros passos para se organizar e sair das dívidas. Iremos abordar também investimentos e como a economia afeta o nosso bolso, e, por último, como trabalhar no mercado financeiro, falar de certificações etc.”, afirma o especialista.

As dívidas são um ponto sensível na vida dos brasileiros, hoje. Pesquisa divulgada em janeiro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que 70,9% das famílias brasileiras estavam endividadas, um recorde em 11 anos. O número é principalmente motivado pela crise econômica na pandemia.

“As pessoas têm muita dificuldade em saber como começar a cuidar das finanças. E sempre digo que há primeiro o aspecto técnico: saber como fazer; e o segundo: o psicológico, como moldar seu comportamento para que tudo dê certo. Por isso, como dica inicial, oriento que avaliem a si mesmas. Peguem um papel e uma caneta e escrevam todas as despesas atuais. Vejam onde estão e comecem a organização a partir disso”, aconselha o assessor de investimentos.

Café com Ideias

Surgido durante a pandemia de covid-19, o programa Café com Ideias foi pensado pelo Centec como uma forma de manter o contato e a troca de conhecimento com os alunos da escola e, ao mesmo tempo, compartilhar informações de interesse público para a comunidade externa. É o que diz a coordenadora de marketing da instituição, Driele Cazumba.

“Realizamos esse programa há mais de um ano e temos muito orgulho de ter um espaço exclusivo para um bom café acompanhado das melhores dicas de profissionais em atuação no mercado. Através de entrevistas, experiências e troca de ideias conhecemos e discutimos tendências e oportunidades do mundo do trabalho”, comenta ela.

