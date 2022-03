Cemitério Nossa Senhora Aparecida recebe novos caixilhos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), entregou novos caixilhos no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, neste domingo, 27/3. O objetivo da entrega é dar dignidade às sepulturas que não possuem mais identificação. O secretário Sabá Reis acompanhou o processo.

De acordo com o gestor Sabá Reis, todos os 160 caixilhos foram feitos a partir de madeira que foram doadas por uma empresa de Manaus.

“Esses caixilhos serão substituídos por aqueles que já apodreceram ou que nem tinham mais no local. Sem a identificação, o cemitério fica com uma imagem bem feia. E podem perguntar: as pessoas não cuidam? Tem quem não cuida por relaxamento, e outros por ter que decidir entre comprar um pão e uma tábua, e eles vão comprar o pão. Essa é uma ação humanitária da prefeitura do David que vai além da sua obrigação. E aqui a ordem é fazermos o bem a todos”, enfatizou Sabá Reis.

Mais de 50 trabalhadores atuaram na entrega do material, e na segunda, 28/3, a Semulsp fará a nova identificação com placas de acrílico.

“Nós temos aqui uma equipe enorme de coveiros de outros cemitérios que vieram dar sua contribuição de forma espontânea, porque essa ação vai seguir neste cemitério e em outros de Manaus”, destacou Reis.

