Celso de Mello vai analisar pedido para investigar falas de Moro

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve decidir na próxima segunda-feira (27) os próximos passos do pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), para investigar as declarações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro.

A solicitação de abertura de inquérito atinge Bolsonaro e Moro. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o gabinete de Celso de Mello ainda não recebeu o processo fisicamente, mas o ministro deve aproveitar o fim de semana para apreciar o pedido da PGR.

Ao anunciar que estava de saída do Ministério da Justiça na manhã da sexta-feira (14), Moro acusou o presidente em fatos que implicariam nos crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação, obstrução de justiça, corrupção passiva privilegiada, denunciação caluniosa e crime contra a honra.

“A dimensão dos episódios narrados revela a declaração de Ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao Presidente da República, o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa”, apontou o procurador-geral, Augusto Aras, no pedido de abertura da investigação.

FONTE: Estadão Conteúdo