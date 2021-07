Castração gratuita de cães e gatos começa em agosto

Os atendimentos para castrações cirúrgicas de cães e gatos, promovidos por meio da parceria entre a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), começam em agosto. A unidade móvel de castração da FAS recebeu a aprovação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas para funcionar, realizando cirurgias de esterilização em animais domésticos.

A ação faz parte do Projeto “Apoio à formulação, implementação e execução da Política Estadual do Bem-Estar Animal e da Fauna Doméstica”. Além da castração cirúrgica, a iniciativa já realizou a doação de rações para cuidadores e protetores de animais, no primeiro semestre deste ano, como uma das atividades previstas no Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais, disposto na Lei Estadual Nº 5.123, de 15 de janeiro de 2020, e que faz parte de uma das metas do Programa Estadual do Bem-Estar Animal, conforme Decreto Nº 39.671, de 23 de outubro de 2018.

Segundo a gestora do projeto na FAS, Camila Pires, serão realizadas em média 35 esterilizações por dia. “A ideia é que o castramóvel funcione todos os dias da semana. Estamos finalizando a contratação dos profissionais de Medicina Veterinária que vão atuar na unidade e a previsão é começar as atividades no próximo mês, em agosto”, informa.

As castrações iniciarão em Manaus, mas o projeto também contempla os munícipios de Novo Airão e Manacapuru, além de Áreas Protegidas Estaduais como as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro e Puranga Conquista, e a Área de Proteção Ambiental (APA) Rio Negro.

