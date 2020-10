Caso eleito prefeito, Alfredo Almeida possibilitará emprego e renda para desenvolver Maués

O nome de Alfredo Almeida foi resultado de uma pesquisa realizada pelo instituto EAS acordado com os treze partidos de oposição em Maués, para saber qual seria o candidato mais votado e o resultado foi o 53,4% a favor do candidato da oposição e o nome escolhido foi Alfredo Almeida quem disputará a sétima eleição. A Dra. Marciely Veras foi escolhida como candidata a vice-prefeita, atualmente é vereadora e de formação odontóloga.

“55% da população esta abandonada em Maués”

Emprego e falta de segurança são uns dos principais problemas em Maués, segundo o candidato a prefeito de Maués do Partido Liberal (PL) Alfredo Almeida. “Temos apenas temos sete policiais e era para ter 65, salientando que estes policiais trabalham um dia e folgam dois. Não temos uma educação de qualidade. Acabaram com o transporte escolar e também a merenda dos alunos, mas os recursos deixaram de ser destinados. Temos poucos médicos, e não se encontra remédios nos postos de saúde. 55% da população esta abandonada. Aumento da prostituição, o consumo e tráfico de drogas, além do desemprego. Precisamos de um governo com uma visão empreendedora que possibilite o emprego e renda para desenvolver a cidade. O potencial turístico natural é grande, mas falta aeroporto e no que se refere ao porto os recursos foram desviados porque há 15 anos ele não funciona.”

A produção do guaraná está em decadência

“Somos a terceira população mais longeva do mundo. Temos a água mais clara para pesca subaquática. Temos fauna e flora para explorar. No caso do guaraná, eram produzidas 2.200 toneladas por ano e agora temos apenas 300 toneladas”, destacou Alfredo Almeida.

Segundo o candidato a prefeito de Maués, Alfredo Almeida, falta politicas publicas para desenvolver o município de Maués. “Tínhamos uma fábrica de refrigerantes há 40 anos e agora não temos. Tínhamos aviões de porte médio e agora não. A política implantada pelo grupo atual é de escravidão, comprometendo o voto em tempo de eleição.”

Perfil

Alfredo Almeida é formado em assistência social e pós Graduado em gestão pública, casado, cinco filhos. Foi vereador eleito em 1992, presidente da Câmara Municipal de Maués, vice-Prefeito, eleito deputado estadual em 1998 e 2002, ex-secretario de estado nos governos de Amazonino e Eduardo Braga e secretário do Senado Federal.

*Com informações da assessoria