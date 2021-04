Casas são evacuadas após vazamento de combustível em Itacoatiara

Um vazamento em um tanque de gasolina de um posto de combustível, no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros a leste de Manaus), liberou um gás inflamável que se espalhou pela cidade, na manhã deste sábado (17), deixando os moradores assustados. As informações são do Em Tempo.

Moradores dos arredores do posto foram avisados e tiveram que deixar suas casas por conta do material. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu a ocorrência, contendo o avanço do gás para outros bairros da cidade.

De acordo com os moradores, um tanque de combustível transbordou após uma mangueira romper e liberar o gás e a gasolina. Os funcionários do posto saíram correndo para avisar a população do risco.

No início, a população achou que era um incêndio, em razão da fumaça, que foi causada por um dos gases liberados pela gasolina que vazou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que as equipes estão no local para realizar o isolamento e retirada das famílias da região.

“A empresa realizava abastecimento em um dos tanques quando aconteceu o derramamento de combustível. A equipe do CBMAM, PM, Meio Ambiente e Defesa Civil”, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme os bombeiros, a empresa possui barreira de contenção, que foi usada para não deixar o combustível se espalhar. “O Corpo de Bombeiros Militar permanece no local realizando o isolamento e retirada das famílias das proximidades até que o risco seja amenizado”, finaliza a nota dos bombeiros.