Casarão Cassina sedia workshop para Influenciadores Ambientais

O workshop de lançamento do projeto Wara Rest é promovido pela empresa Seed Restauro para pessoas de 18 a 32 anos e representantes institucionais dispostos a atuarem como Influenciadores Ambientais. Serão ofertadas 35 vagas, e os interessados podem se inscrever através do link disponível em semtepi.manaus.am.gov.br.

O evento acontecerá na próxima quarta-feira, 24/11, das 15 às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), localizado na rua Bernardo Ramos, no Centro Histórico.

O objetivo principal é promover a restauração do ecossistema florestal do guaraná nativo (Waraná, na língua satere mawe) na Terra Indígena Andirá Marau, por meio da comercialização do guaraná em cápsulas no e-commerce.

O link de inscrição gera uma pontuação, e os 15 mais bem avaliados serão convidados para assistir ao evento presencialmente, o restante será convidado para assistir on-line. A relação dos selecionados será divulgada nessa terça-feira, 23/11, via e-mail.