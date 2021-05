Casal morre em colisão de moto e carro no Alvorada

Na madrugada de sábado (1º), um casal, identificados como Eloíza Gonçalves, de 18 anos e Felipe Leal, de 20, morreram após colisão entre carro e moto. O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Desembargador João Machado com a Rua Professora Cacilda Pedroso, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. As informações são do Portal Manaus Alerta.

Felipe pilotava a motocicleta em alta velocidade e Eloíza estava na garupa quando colidiram em um carro e foram arremessados.

Felipe morreu na hora após bater a cabeça no chão, já Eloíza foi socorrida pelo Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao SPA da Alvorada, depois encaminhada para o Hospital Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas, durante o caminho, ela não resistiu e foi a óbito.

O corpo de Felipe foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).