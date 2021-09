Casal envolvido na morte de sargento do Exército se entrega à polícia

DA REDAÇÃO – No início da tarde desta terça-feira (21), o casal Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo, acusados de envolvimento na morte do sargento do Exército Brasileiro, Lucas Ramon Silva Guimarães, se apresentaram na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Segundo a delegada-adjunta da DEHS, Marna de Miranda, os dois já tinham mandados de prisão preventiva expedidos e foram ouvidos separadamente, sendo acompanhados pelos respectivos advogados. O caso é tratado como crime passional.

Foragidos

O casal era considerado foragido da justiça, pois no início da manhã de hoje uma equipe da Polícia Civil esteve na residência deles e lá não foram localizados, levantando a suspeita que foram avisados da operação para prendê-los.