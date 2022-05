Casa na árvore e cabana na floresta: lugares incomuns do Airbnb no Brasil

Se no passado o conforto e a localização de uma acomodação eram os principais itens para atrair o hóspede, hoje em dia isso se tornou apenas um detalhe. Em tempos de redes sociais como o Instagram, em que a maioria quer ser vista, se hospedar em um local inusitado pode ser uma boa forma de angariar views e likes, além de aproveitar a estadia em um local fora do comum.

A mais conhecida plataforma online para anunciar e reservar hospedagem conta com opções insólitas e junto a natureza, como um diferencial para quem quer sair do óbvio e vivenciar uma experiência singular, mas sem abrir mão do conforto básico.

Hospedagens inusitadas

No Brasil, algumas acomodações têm chamado atenção ao apostar no ineditismo e na excentricidade para conquistar viajantes dispostos a trocar um quarto padrão por ambientes completamente atípicos, como tendas, ônibus, galpão, cabana isolada na mata e o que mais a imaginação mandar.

Meu busão azul

Localizado em uma propriedade privada no meio de uma floresta no Espírito Santo, o ônibus “experience” como é chamado, é uma boa alternativa para hóspedes fugirem do óbvio. Com capacidade para até quatro pessoas, o veículo repaginado está equipado com ar condicionado, aquecedor, chuveiro quente e até TV a cabo, além de contar com uma cozinha completa e acesso à área de lazer do sítio.

Diária na plataforma: a partir de R$ 507 (2 pessoas);

Onde: Domingos Martins, Espírito Santo;

Observação: como está inserido em uma região montanhosa, é recomendado o uso de repelente, além disso, dependendo da operadora, a rede pode ser de difícil acesso.

Tenda romântica

A 50 metros da Praia dos Algodões na Bahia, o hóspede tem a chance de dormir em uma tenda autêntica e ouvindo o barulho do mar. No interior da acomodação feita de madeira e tecido, tem ar condicionado, mosquiteiro, frigobar e uma pequena varanda com espreguiçadeira. O banheiro fica em uma área externa ao lado da tenda.

Diária na plataforma: a partir de R$ 355 (2 pessoas);

Onde: Maraú, Bahia;

Observação: uso de repelente no final de tarde e pode ocorrer de não ter sinal de celular.

Cabana sustentável

Parece uma cabana rústica como qualquer outra, porém, o diferencial é a sua preocupação com o meio ambiente, onde tudo foi projetado para ser eco-friendly. São apenas três chalés inseridos em uma reserva ambiental as margens do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde todos os espaços usam alternativas sustentáveis. A energia é solar, água 100% reaproveitada, bioconstruções de baixo impacto, e a água utilizado no sanitário passa por um processo de biodigestão e evapotranspiração. No lugar do frigobar, um filtro de barro.

Diária na plataforma: a partir de R$ 595 (2 pessoas);

Onde: Alto Paraíso de Goiás, Goiás;

Observação: as acomodações são triangulares, com uma ventilação natural cruzada com janelões, sem a necessidade de ventiladores.

Casa Hobbit

Localizada a menos de cinco quilômetros do centro de Gramado (RS), a casa Hobbit parece ter saído de fato do filme Senhor dos Anéis. O teto verde natural funciona como isolante térmico e parece estar sobre uma pedra, rodeado de belas paisagens em uma propriedade rural de cultivo de cogumelos. A casa cinematográfica acomoda até 4 pessoas, sendo 1 casal e 2 crianças, contando inclusive com brinquedos e livros infantis.

Diária na plataforma: a partir de R$ 350 (2 pessoas);

Onde: Gramado, Rio Grande do Sul;

Observação: os proprietários trabalham como fungicultores, onde os visitantes podem conhecer como os cogumelos são cultivados.

Cabana de madeira na natureza

O nome Domo Geodésico pode soar estranho, mas em linhas gerais trata-se de uma estrutura arredondada de madeira tratada (isto é: ecológica). Com 38m², a suíte acomoda 2 pessoas e conta também com uma cozinha montada, mas o destaque são os painéis de vidro diante da cama que permite observar as montanhas ou as estrelas da Serra da Mantiqueira. O espaço é ideal para quem busca uma conexão com a natureza, principalmente os adeptos da meditação.

Diária na plataforma: a partir de R$ 1.020 (2 pessoas);

Onde: Monteiro Lobado, São Paulo;

Observação: não tem TV, mas o local possui deck de meditação/yoga, trilhas e cachoeiras.

Galpão abandonado

Não é um Clube do Bolinha, pelo contrário, mulheres e crianças também acharão muito interessante esse galpão cheio de estilo e originalidade, onde o automóvel pode ficar estacionado na sala. Além de receber hóspedes, o local é também um estúdio de filmagem, por isso os itens de decoração que vão desde moto, bicicletas e outros objetos curiosos. O banheiro pitoresco fica na parte externa, com iluminação natural e uma espécie de jardim de inverno no interior dele.

Diária na plataforma: a partir de R$ 1.180 (2 pessoas, mas pode acomodar até 4);

Onde: Jardim Paula, São Paulo;

Observação: é possível cozinhar utilizando ingredientes orgânicos da horta, e em se tratando de lazer oferece trilhas, riacho, gruta, piscina, academia ao ar livre etc.

Contêiner nórdico

Um contêiner ‘isolado’ na mata com muita natureza ao redor, sem televisão, apenas o canto dos pássaros. Situado em Minas Gerais, o espaço de 40m² com capacidade para 3 pessoas, oferece uma experiência de imersão com o meio ambiente, com piscina natural a 500 metros.

Diária na plataforma: a partir de R$ 693 (2 pessoas);

Onde: Gonçalves, Minas Gerais;

Observação: um detalhe curioso é o banheiro com paredes de vidro.

Cabana rústica

Localizada no meio da Mata Atlântica, o acesso se dá por uma trilha de 15 minutos. É o local ideal para esquecer do caos urbano, tecnologia, e aproveitar uma estadia mais simples, silenciosa e com muita privacidade. A cabana de madeira tem 30m² e acomoda até 4 pessoas, uma parede móvel se abre para a natureza literalmente e o banheiro tem vista para a mata. O abrigo possui ainda uma pequena cozinha equipada e uma despensa com alimentos para cozinhar.

Diária na plataforma: a partir de R$ 950 (2 pessoas);

Onde: Catuçaba, São Paulo;

Observação: não tem energia elétrica, muito menos wi-fi, mas o site de reservas online informa que a iluminação é por led. Próximo da cabana existem quedas d’água e trilhas.

A casa na árvore mais alta do país

Intitulada a casa na árvore mais alta do Brasil, são 25 metros de altura e uma vista incrível. Feita com materiais reciclados, a cabana é repleta de detalhes coloridos e acomoda de forma confortável até duas pessoas, ideal para viajantes que apreciam destinos eco-espirituais e retiros. O alojamento oferece: cachoeiras, trilhas, piscina natural, sauna finlandesa com fogo a lenha, biblioteca, templo de ioga e deck de meditação. A cozinha é compartilhada assim como os banheiros convencionais.

Diária na plataforma: a partir de R$ 790 (2 pessoas);

Onde: Alto Paraíso de Goiás, em Goiás;

Observação: não é permitido o consumo de carnes no local, sendo um alojamento vegetariano.

Cabana de vidro na floresta

Viver integrado a natureza, essa é a proposta dessa cabana vidro na floresta em Santa Catarina, onde o hóspede tem a chance de dormir observando o céu estrelado. Esqueça as facilidades da vida urbana, não tem TV, sinal de internet ou telefone. As luminárias são de bateria, o banheiro e chuveiro externo sem água aquecida. A proposta é curtir a natureza com privacidade, ler um bom livro e admirar a paisagem ao redor.

Diária na plataforma: a partir de R$ 450 (2 pessoas);

Onde: Alfredo Vagner, em Santa Catarina;

Observação: o café da manhã é servido em uma cesta de piquenique e o chuveiro é de balde suspenso, mas tem também uma banheira. Um pequeno fogão a gás pode ser utilizado para esquentar a água do banho.

Casa concha

Chamada de Arca, sua arquitetura lembra um tubo sanfonado visto na lateral, porém seu formato é de concha, feita de ferro, zinco e alumínio. Inserida no meio da mata atlântica em uma aldeia em Paraty (RJ), a casa de 130m² hospeda até seis pessoas confortavelmente nos dois quartos. O banheiro fica no interior separado por divisórias.

Diária na plataforma: a partir de R$ 790 (para 2 pessoas);

Onde: Paraty, Rio de Janeiro;

Observação: é pet friendly e tem um restaurante localizado a 100 metros do local.

Os valores mencionados podem sofrer alterações de acordo com o período/temporada.

Com informações do Uol