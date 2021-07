Casa desmorona na Praça 14

DA REDAÇÃO – Na madrugada desta quarta-feira (21), na rua Parintins esquina com Tarumã, na Praça 14, zona sul de Manaus, uma casa desabou durante a forte chuva que atingiu a cidade. Não foram registradas vítimas no acidente, apenas danos materiais.

A Defesa Civil está local avaliando se o problema pode atingir outras habitações, uma vez que as águas pluviais causaram erosão nas margens do igarapé do Mestre Chico, uma vez que a área do desabamento é considerada de risco pela Prefeitura de Manaus.

Segundo a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), a família atingida pelo desmoronamento foi incluída no cadastro para o aluguel social.