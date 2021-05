Casa à prova de bala de Steven Seagal está à venda

Está à venda uma das casas do ator mais emblemático das artes marciais, Steven Seagal. O ator, produtor cinematográfico e mestre em artes marciais, pôs à venda a sua casa em Scottsdale, Desert Mountain, no estado do Arizona. A casa chegou ao mercado ao preço de 3,4 milhões de dólares americanos, ou seja, cerca de 19 milhões de reais, refere a plataforma TopTenRealEstateDeals.

Note que esta casa está sendo comercializada pela mediadora de luxo Engel & Völkers.

A mansão tem vista para o campo de golfe de Chiricahua, as cidades de Phoenix e Scottsdale, e um sistema de segurança peculiar, de que os vidros à prova de bala são apenas um exemplo. Conta ainda com quatro suites e áreas de lazer generosas, para além de uma sala de cinema.

Construída em 2001 numa encosta com quase cinco hectares, a casa principal possui cerca de 745 m2 de área e conta com acabamentos de materiais como o cobre, a pedra negra e as paredes de vidro.

Já a casa de hóspedes de com 56 m2 tem uma sala de estar, cozinha completa e uma suite, pode-se ler na página oficial da plataforma americana.

Steven tem cidadania norte-americana, Russa e Sérvia, país onde é proprietário de um ginásio de artes marciais, note-se. Foi casado quatro vezes e tem sete filhos O artista, além dos seus muitos trabalhos no cinema, é também cantor e guitarrista, tendo mesmo lançado dois álbuns musicais. (NAOM)