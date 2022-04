Cartilha da FAS incentiva formação de lideranças jovens na Amazônia

Publicação faz parte do Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhos da Amazônia (Dicara), que atende mais de 4,3 mil crianças e adolescentes em 170 comunidades.

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) lançou uma cartilha para fortalecer o protagonismo de jovens ribeirinhos e de bairros periféricos do interior do Amazonas. A publicação ‘Jovens Líderes na Floresta’ é um material pedagógico que tem como objetivo dar suporte às oficinas de liderança jovem promovidas pelo Programa de Desenvolvimento Integral de Crianças e Adolescentes Ribeirinhos da Amazônia (Dicara), criado e executado pela FAS. A iniciativa já beneficiou mais de 4,3 mil crianças e adolescentes em 170 comunidades, promovendo ações de educação, saúde e cidadania.

A cartilha é dividida em 7 capítulos e o leitor encontrará informações sobre protagonismo juvenil, liderança e a importância da organização comunitária, entre outros. O material também contém modelos de documentos que podem ser usados por uma organização, como ata, ofício, autoavaliação, modelo de diagnóstico e modelo de projeto.

De acordo com a gerente do Programa de Educação para a Sustentabilidade (PES) da FAS, Fabiana Cunha, a cartilha surgiu para consolidar as experiências do Dicara, disponibilizando um material pedagógico de suporte aos participantes para multiplicar os conhecimentos e aprendizados do programa.

“Entendemos que a luta pelos direitos passa pela formação de lideranças preparadas, conhecedoras de seus direitos e prontas para buscar novas oportunidades de mobilização. Por isso, é tão importante fortalecer a capacitação de futuras lideranças nas comunidades. A cartilha proporcionará aos jovens o acesso a temas importantes da temática de liderança jovem, de forma clara e de fácil compreensão, permitindo que o conhecimento seja multiplicado dentro de suas comunidades e espaços sociais”, explica a gerente.

Uma das jovens alunas do Programa Dicara é Juliana Guedes, de 17 anos, moradora do município de Itapiranga. Ela conta que a iniciativa ampliou sua visão de mundo sobre liderança e conservação ambiental. “O projeto trouxe vários conhecimentos que eu não tinha sobre a importância de cuidar do meio ambiente, dos rios e da floresta, além de trazer oportunidades de sermos líderes, aprender sobre música e tecnologia por meio dos cursos. Também me incentivou a terminar os meus estudos e fazer o bem para os animais e conservar a natureza. Só tenho a agradecer por essa oportunidade”, conta a jovem.

A cartilha ‘Jovens Líderes na Floresta’ está disponível no site da FAS ( https://fas-amazonia.org), na seção ‘Cartilhas’.

Com informações da assessoria da FAS