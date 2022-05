Carrossel da Saudade é Patrimônio do AM; projeto de Tony Medeiros é aprovado

O deputado Tony Medeiros (PL), aprovou hoje (11), na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei (PL) que transforma o Programa Carrossel da Saudade em Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Amazonas.

De acordo com o deputado um programa com mais de 40 anos de existência precisa ser valorizado e referenciado por toda a sociedade. “O Carrossel sempre foi um espaço para os artistas locais. Eu mesmo já cantei lá. Por isso, agradeço aos meus colegas deputados que aprovaram esse projeto que se transforma numa verdadeira homenagem a todos os profissionais envolvidos no programa durante todo esse tempo”, disse o deputado.

Já passando dos 42 anos de criação, o programa sempre reviveu os grandes momentos da Música Popular Brasileira. Sua concepção original no final dos anos 70 foi o de resgatar as modinhas que faziam sucesso nas rádios, interpretadas por cantores locais. Com o passar dos anos, o programa foi se adaptando a um contexto mais atualizado, sem, contudo, perder a sua identidade musical. “Esse é um dos programas mais tradicionais da televisão brasileira e com certeza faz parte da riqueza cultural do nosso Estado. Merece todas as homenagens”, completou Tony Medeiros.

Segundo informações da TV Encontro das Águas, o Carrossel da Saudade já contou com a participação de artistas consagrados como Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Vanusa e Sidney Magal.

Por várias vezes o programa foi apresentado de forma itinerante. Durante esse período o programa percorreu diversos pontos turísticos e sociais de Manaus. “Em qualquer lugar que fosse apresentado, o Carrossel sempre foi um ponto de encontro das pessoas que gostavam de dançar ao som de um bolero ou da música popular”, lembrou o parlamentar.

Ao destacar a aprovação do PL, o deputado Tony Medeiros fez questão de ressaltar que o Carrossel da Saudade sempre foi um espaço aberto para novos talentos. “Essa outra característica do programa mostra o lado da renovação. E isso conta muito na duração do programa. Sabemos que a pandemia está acabando e que o Carrossel da Saudade deve retornar para a alegria dos artistas e principalmente do público”, concluiu o deputado.

Com informações da assessoria