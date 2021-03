Carro avança sinal e atropela motociclistas, no Adrianópolis

Um carro modelo celta atingiu outro veículo e atropelou três motociclistas na noite de sexta-feira(19), enquanto aguardavam a abertura de uma semáforo no cruzamento da Rua Belo Horizonte com Avenida Paraíba, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Uma mulher de 26 anos teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

Um vídeo de circuito de segurança registrou o momento do atropelamento. Mesmo com todos os veículos aguardando na rua, o carro passa acelerado e só para após atropelar os motociclistas no cruzamento da via.

Segundo informações de uma das pessoas envolvidas no acidente, a mulher que acompanhava o condutor do veículo disse que ele passou mal e não conseguiu frear o carro, só acordando após ter atropelado as pessoas.

Os agentes do IMMU acompanharam o resgate da vítima e organizaram o trânsito na região. O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) fez a perícia no local do acidente e o caso deve ser registrado na Polícia Civil.

Não houveram vítimas fatais, mas internautas questionaram a situação do cruzamento pelo perigo que apresenta e sugeriram o fechamento do acesso.

(D24AM)