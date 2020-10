Carreata mostra o desejo de mudança do povo de Lábrea com João Roberto

Lábrea viveu a maior manifestação política no sábado (24/10), na recepção ao candidato a Prefeito João Roberto e seu vice Coronel Claudenir da Coligação “A hora da mudança é agora” que reúne os partidos PV, PTC e PTB.

De motos e carros, os populares saíram às ruas seguindo as regras de saúde por conta do Coronavírus. Uma grande carreata tomou conta das ruas de Lábrea.

Por onde passou recebeu manifestações de apoio e de carinho da população que manifesta o desejo de mudança.

“Nosso compromisso é com o povo que está esquecido, abandonado sem oportunidades há vários anos e essa carreata é a manifestação do povo que pede mudança”, disse o candidato João Roberto.

“Muito obrigado Lábrea. O povo quer mudança”, agradeceu o vice Coronel Claudenir.

João Roberto é filho de Lábrea e vem recebendo adesão de movimentos populares, lideranças que participaram do movimento que mexeu com a vida pacata dos moradores .

“Quero agradecer todas as manifestações do povo, é uma demonstração clara que estamos sendo aprovados pela população. Nós somos a esperança desse povo”, agradeceu João Roberto.

Ele vem cumprindo agenda de visita aos bairros e comunidades com grande aceitação.

[Ascom]