Carol Braz recebe apoio em reunião de pré-candidatos a vereador pelo PSC

No sábado (1º), na “Chácara do Jean Neder”, localizada no Tarumã, zona oeste de Manaus, o Partido Social Cristão (PSC) apresentou os pré-candidatos a vereador da capital amazonense e a pré-candidata à Prefeita de Manaus, Dra. Caroline Braz. O partido apresentou chapa completa com 30% de participação feminina e presença na reuniao o deputado Dr. Gomes, além de apoiadores, filiados, entre outros.

Na oportunidade, o pré-candidato Andrade do Especial, do bairro Jorge Teixeira, disse “é importante esta reunião para os pre candidato se conhecerem e fortalecer a nossa pre candidata maioritária Carol Braz, ela tem experiência no serviço público junto a Sejusc e teve um papel solidário e atuante durante a pandemias”.

“A reunião é importante porque é uma aproximação com as lideranças do partido. Acreditamos que Manaus estaria bem servida com a Carol Braz. Pela sua sensibilidade como mulher, demostrou solidariedade ajudando a muitos durante a pandemia”, afirmou o pré-candidato a vereador, Assis Ramos, 54, do bairro Mutirão, Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

“Por conta da pandemia não tivemos chance de nos conhecermos. Todavia, apoiamos a Carol Braz porque demonstra seriedade e acredito que estamos no caminho certo. Ela não fez política partidária, foi politica solidaria”, afirmou o pré-candidato a vereador Gerson Santos.

A pré-candidata a vereadora Izabel Barroso, do bairro São José III, zona leste falou da importância da partipação feminina no pleito. “Ainda somos poucas, mas estamos conquistando o nosso espaço. Acho que podem participar mais mulheres. Falta fiscalização na cidade e os desafios são muitos. Morei no interior e quero representar todas as mulheres do interior, bem como as mães solteiras. O maior desafio é enfrentar os velhos políticos e os empresários com dinheiro”.

Primeira mulher pré-candidata à Prefeita de Manaus

“Sou a primeira mulher pré-candidata à Prefeita de Manaus pelo PSC. Estamos apresentando outras pré-candidatas a vereador. A mulher tem sempre mais sensibilidade, como uma mãe que cuida dos seus filhos”, disse Carol Braz.

Ela explicou ainda que o maior desafio ainda é romper barreiras num mundo dominado pelos homens, mas que a mulher pode mostrar muita competência, com certeza.