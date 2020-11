Carol Braz inicia série de entrevistas para promover o empoderamento feminino

A presidente do diretório municipal do Partido Social Cristão (PSC), Caroline Braz, que é defensora pública de carreira, tem utilizado, nos últimos dias, suas redes sociais para levar orientação jurídica de forma simples e objetiva aos seus seguidores e também tem buscado promover o empoderamento feminino.

Nesta quarta-feira, 25, Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher, a presidente inicia uma série de entrevistas com mulheres inspiradoras. O “De Frente com Carol” entrevistará mulheres que lutam todos os dias para construir uma cidade mais justa e mais humana.

Ao Portal O Poder, Caroline Braz destacou que o objetivo é estimular mulheres com os exemplos de outras mulheres vitoriosas em suas determinadas áreas. “Vou conversar com mulheres que tem uma história de luta e que são vitoriosas. Nosso objetivo é dar vez e voz às mulheres e que outras mulheres se motivem por meio desses exemplos”.

No ciclo de entrevistas, que ocorrerá ao longo de nove dias sempre às 19h30, Caroline Braz estará de frente com delegadas, empreendedoras e mulheres que superaram a violência doméstica. “Uma das entrevistadas é a delegada da Mulher que vai falar sobre os direitos dessas mulheres”, disse.

Orientação de forma simples

Além desse ciclo de entrevistas, a presidente do PSC também tem publicado vídeos aos domingos no seu Instagram oficial com orientações de forma clara à população sobre temas específicos e que muitas vezes a população não sabe que tem direito.

Braz afirma que a motivação surgiu durante suas caminhadas pela cidade, quando estava pré-candidata a prefeita, ouvindo as demandas da população. Segundo ela, muitas pessoas não sabem que podem entrar na Justiça sem precisar pagar um advogado.

“Nesse tempo que eu andei muito pelas comunidades, percebi que as pessoas não conhecem os seus direitos, não sabem nem que eles podem entrar na Justiça sem pagar um advogado, que eles podem procurar um defensor público. Como eu sou defensora, eu me sinto na obrigação de trazer informações para essas pessoas, mas informação num conteúdo fácil para que todos possam entender”, informou.