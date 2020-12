Carol Braz é condecorada com Diploma de Colaboradora Emérita do Exército Brasileiro

Na quarta-feira (09/12), a Defensora Pública Carol Braz recebeu o Diploma de Colaboradora Emérita do Exército Brasileiro, durante solenidade na 12ª Região Militar, localizada na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O General Rosty, Comandante da 12ª Região Militar, recebeu a Defensora Pública e tiveram uma longa conversa antes da cerimônia, relembrando as políticas públicas humanitárias realizadas naquela fase da Operação Acolhida, em Junho de 2019, quando Carol Braz estava à frente da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas (SEJUSC-AM), e teve a oportunidade de coordenar, junto ao Exército Brasileiro, as ações sociais necessárias para a sociedade naquele momento.

A SEJUSC-AM na gestão de Carol Braz, atendeu 8.742 migrantes, entre 2019 e junho de 2020. Os atendimentos foram realizados nos postos avançados no Aeroporto Eduardo Gomes, Porto de Manaus e Rodoviária. Entre agosto de 2019 e junho de 2020, a Operação Acolhida realizou mais de 5600 atendimentos.

Cerimônia

O Comandante Militar da Amazônia, de acordo com a portaria nº 280, de 30 de Abril de 2008, considerou a necessidade de reconhecer os serviços prestados pela Sra. Caroline da Silva Braz, agraciada pelo trabalho executado a frente da Operação Acolhida, realizado enquanto responsável pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Amazonas.

Os fatos motivadores

A Senhora Caroline da Silva Braz articulou, coordenou e executou a política estadual e nacional de Direitos Humanos, desenvolvendo ações para crianças e adolescentes em conflitos com as leis e privados de liberdade; idosos; população em situação de rua; diversidade de gênero; migração e refúgio; políticas sobre drogas; igualdade racial; trabalho escravo e tráfico de pessoas. Seus esforços foram essenciais para a Operação Acolhida em Boa Vista (Roraima) e Manaus (Amazonas).

“A concessão do Diploma de Colaboradora Emérita do Exército representa o reconhecimento de meus serviços prestados ao Exército Brasileiro e ao Estado do Amazonas. Agradeço a Deus, ao Governador Wilson Lima, ao coordenador da Operação Acolhida General Pazzuello que me recebeu em Boa Vista e a toda a equipe da SEJUSC-AM, na pessoa da secretária Edmara Cambaúva, que trabalhou dia, noite e madrugadas para que esse reconhecimento se tornasse real” citou Carol Braz, que foi secretária da SEJUSC-AM entre os anos de 2019-junho/2020.

General Rosty e a Dra. Carol Braz ainda discutiram sobre políticas públicas, os esforços para melhorias na BR-319, opções de transporte de cargas para alimentação no Estado do Amazonas e a necessidade de pessoas capacitadas a frente da gestão pública.

Os detalhes da cerimônia foram disponibilizados nas redes sociais da Defensora Pública. Para acessar, basta buscar por @Carolbrazoficial no Instagram e Carol Braz no Facebook.