Carnaval infantil do parque da Criança começa neste fim de semana

Durante o mês de fevereiro, a criançada poderá brincar e se divertir com o Carnaval infantil que tomará conta do parque Cidade da Criança, localizado na rua Castro Alves, bairro Aleixo, zona Centro-Sul. A programação preparada pela Prefeitura de Manaus acontece a partir deste sábado e domingo, dias 1º e 2/2, das 14h às 20h.

As principais marchinhas de Carnaval serão a trilha sonora no espaço coordenado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), enquanto as crianças participam de atividades como bailinho de carnaval, concurso de fantasia, customização de fantasia, pinturinha facial, bloco “eu se babo” e apresentações carnavalescas.

“Sem dúvida, a programação de carnaval do parque da Criança é uma ótima opção para os pais que querem brincar o carnaval com seus filhos. Contaremos com uma programação personalizada e cheia de atrações para fazer a alegria das crianças”, afirmou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, João Carlos.

Para animar e divertir o público, a coordenadora do parque Cidade da Criança, Socorro Andrade, lembra que o local já é espaço tradicional e consolidado quando o assunto é diversão para a criançada e que conta com uma equipe de recreadores qualificados para proporcionar diversão com qualidade.

“O trabalho de qualidade e diferenciado que realizamos no parque da Criança é fruto de uma equipe qualificada de profissionais preparados e que correspondem a todos os desafios que são propostos. Então, podem esperar muita alegria, diversão e brincadeiras para animar e envolver as crianças e suas famílias”, convidou Socorro.