‘Carnateatro’ reunirá seis bandas no palco do Teatro Amazonas, na segunda

Na Segunda-Feira Gorda de Carnaval (28/02), das 18h às 21h, o Teatro Amazonas receberá uma programação especial em alusão à festa que, pelo segundo ano consecutivo, não será realizada na capital amazonense. O “Carnateatro” contará com seis atrações de gêneros musicais que tradicionalmente se apresentam no Carnaval amazonense: samba, frevo, forró e boi-bumbá.

A entrada será gratuita, com agendamento pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e site www.teatroamazonas.com.br. O acesso ao Teatro só será permitido mediante apresentação da carteira de vacinação contra Covid-19.

Manaus Frevo, Auzier do Samba, George Japa, Rabo de Vaca, Banda Impakto e Carlinhos do Boi se apresentarão durante 30 minutos, com repertório especial.

De acordo com o titular de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a proposta é oferecer ainda uma programação eclética para que o público possa curtir o Carnaval sem sair de casa.

“O Carnaval no Amazonas sempre abraça todos os ritmos, por isso montamos uma programação para dar oportunidade a artistas representantes de diferentes estilos musicais”, comenta o secretário.

Marcos Apolo destaca ainda que o evento é também uma forma de apoiar os artistas que estariam trabalhando no Carnaval. “Já é o segundo ano que essas bandas não têm trabalho nessa época. No Carnaval a quantidade de shows aumenta bastante, e esses músicos, cantores, bailarinos e toda a equipe técnica têm a possibilidade de fazer uma renda extra. Como eles não terão essa agenda, nós estamos apoiando”.

Live

As vagas para a plateia do Teatro são limitadas, mas o público pode acompanhar as apresentações por meio do Facebook e canal do YouTube da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam) e pela TV Encontro das Águas (canal 2.1 da TV aberta). O evento é acessível e conta com audiodescrição e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

*Com assessoria