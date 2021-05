Carlinhos Maia diz que deu iPhone 12 para morador de rua e ele vendeu por R$ 1.500

Carlinhos Maia virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na tarde desta quinta-feira (6). Isso porque, o influenciador digital presentou um morador de rua, que o abordou em um farol, com um celular avaliado em R$ 12 mil.

Instantes depois de ter gravado a entrega do presente, Carlinhos descobriu que o morador tinha vendido o aparelho para uma outra pessoa, por R$ 1.500. A princípio, ele gravou um vídeo, com a ajuda de uma seguidora do influenciador, para dizer que tinha sido roubado. Depois, assumiu que vendeu o telefone.

Carlinhos deu detalhes da história no Instagram e lamentou o desfecho. “Não sei se rio ou se choro. A mesma pessoa que fez o vídeo assumiu pra ele depois que vendeu, entendeu? Por R$ 1.500. Só que tinha muita gente em volta dele, estava cheio de carro em volta, o pessoal querendo comprar o telefone, porque é um telefone de R$ 12 mil”, contou.

“Só não precisava mentir, né? Mas vamos continuar acreditando no ser humano. Cansado. Mas deixa pra lá, já foi. A gente não sabe a vida que ele passou, como que está, que tipo de sofrimento… Já foi. A nossa parte a gente faz, é isso que importa. Eu já justamente pra ele vender mesmo. Mas tudo bem, não tem problema, que Deus abençoe”, completou.

Os internautas reagiram com a história, que causou polêmica e dividiu opiniões. “Óbvio que o cara ia vender, melhor comida no bucho que celular caro na mão”, comentou uma seguidora. “Se fosse eu que tivesse ganhado o iPhone do Carlinhos Maia eu tinha vendido também, mas pelo menos por 10 mil”, postou outra. “Não paro de rir com a história do Carlinhos Maia”, escreveu mais uma. “Eu não tô crendo que o cara vendeu por 1 mil reais”, disse uma internauta.

Carlinhos Maia deu um iPhone 12 pra um homem no semáforo, ali mesmo algum motorista mostrou o dinheiro e ele vendeu o iPhone por R$1.500 !! Depois descobriu quanto valia o iPhone (R$12MIL) e gravou vídeo dizendo q foi ROUBADO, querendo outro kkkk, Carlinhos descobriu logo depois pic.twitter.com/zaCJ6lHWJm — é sobre isso?! (@eltonoliverr) May 6, 2021

