Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea terão mutirão de vacinação neste sábado

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou mais três mutirões simultâneos de vacinação contra a Covid-19 nos municípios de Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea. Com mais essas ações, chegará a 14 edições de mobilizações da campanha Vacina Amazonas, realizadas em parceria com as prefeituras municipais.

“Neste sábado, vamos fazer mais três mutirões de vacinação contra a Covid-19 no interior. A força-tarefa do Governo do Estado estará no Careiro Castanho, Manaquiri e Careiro da Várzea para ajudar as Prefeituras a intensificar a vacinação”, afirmou Wilson Lima.

Ele destacou que os resultados da campanha de aceleração da vacina já aparecem na rede de assistência do Amazonas.

“Meus amigos, os índices de internação e casos graves estão diminuindo e isso é resultado da vacinação. Se já chegou sua vez, não deixe de se vacinar! A vacina é a arma mais poderosa contra a Covid-19”, ressaltou o governador.

Os mutirões são realizados conforme novas remessas de imunizantes enviadas ao Amazonas pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. Além das doses de vacina, o Governo do Estado também envia aos municípios equipes de vacinadores e técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM).

Servidores de todas as outras secretarias do Estado também são mobilizados para os mutirões, compondo equipes de logística, apoio, transporte e organização das ações.

Outros mutirões

Em 11 edições do mutirão – duas realizadas em Manaus – mais de 231.553 pessoas já receberam a primeira dose.

A primeira edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas imunizou 141 mil pessoas na capital, nos dias 11 e 12 de junho.

Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas.

No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas.

No quinto mutirão realizado na capital durante 24 horas, nos dias 29 e 30 de junho, 58.534 doses foram aplicadas.

O sexto mutirão foi realizado no dia 3 de julho em Rio Preto da Eva, com 3.159 doses aplicadas.

Os últimos mutirões da campanha Vacina Amazonas foram realizados no dia 10 de julho, simultaneamente, nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã, com alcance de 15.660 mil.