Cápsula Vanessa é referência no tratamento contra o Covid-19 no AM

O uso da cápsula Vanessa, de ventilação não invasiva, no Hospital de Campanha Municipal Gilberto Novaes, se tornou referência no tratamento dos pacientes com o novo coronavírus. Por isso estamos levando a técnica para outros municípios do interior do Amazonas, principalmente onde há uma grande concentração de etnias indígenas.

A parceria que fizemos com o Grupo @hospitalsamel e o @institutotransire está sendo uma grande aliada em nossa luta contra a pandemia, e agora, chega ao interior com a certeza que iremos curar mais pessoas, pois nesse momento a nossa preocupação maior é salvar vidas.