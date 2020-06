Cápsula Amazônia é criada para auxiliar no tratamento de pacientes vítimas de Covid-19

A Aliança em Inovações Tecnológicas e Ações Sociais do Estado do Amazonas (AITAS-AM) apresentou a cápsula Amazônia, visando promover o auxílio no tratamento a pacientes vítimas do COVID-19, com atuação destinada à proteção dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à doença, o fator diferencial é o isolamento.

A iniciativa é da AITAS e parceiros: Hospital Nilton Lins, Universidade Nilton Lins e Hospital Adriano Jorge. O projeto da cápsula Amazônia visa desenvolver um produto aprimorado que subsidie condições de melhorias nas atividades em saúde, no que tange a proteção para pacientes, profissionais da saúde e demais pessoas que estiverem no ambiente hospitalar.

Além dos parceiros institucionais tem os incentivadores da Ciência que contribuíram financeiramente e na logística para a construção do protótipo, se destacam: Engenheiro Afonso Lins, Professor Sanches, Professor Figueiredo, Presidente da ABEE e AITAS Amarildo Lima, e demais colaboradores que de alguma forma subsidiaram condições para que o projeto se desenvolvesse.

A cápsula Amazônia é uma conquista de muito esforço e coragem, sendo idealizada pela Engenheira Eletricista Aline dos Santos Pedraça (Coordenadora do Projeto), o Engenheiro Mecânico Aristides Rivera Torres (Coordenador Adjunto), o Médico Israelson Taveira Batista (Coordenador de Serviço Médico e Emergencial) e o Engenheiro Eletricista Luiz Felipe de Oliveira Araújo (Associado AITAS).

O projeto ainda conta com uma estrutura de multiprofissionais que compõe o grupo técnico sendo chamado de equipe multidisciplinar, que além dos idealizadores são: o professor Claudenor de Souza Piedade (Químico e Secretário da AITAS), o Professor Marcos Fernando de Andrade (Fisioterapeuta – UNINILTON LINS), o estudante Willickson Matos Ferreira (Engenharia Mecânica UEA/EST) e o PhD em Física Yonny Romaguerra Barcelay (membro da AITAS).

Segundo a Eng. Aline dos Santos Pedraça “a funcionalidade da cápsula Amazônia se destina, ao tratamento de pacientes vítima do COVID-19, aqueles de procedimento não invasivo, ou seja, pacientes que não estão entubados e que recebem tratamento via oral e intravenosa. A cápsula tem sua utilidade na proteção do profissional de saúde da linha de frente do combate ao novo coronavírus, protegendo-os do contato com o vírus, visto que, a cápsula é totalmente isolada, dispondo de compartimento para manipulação. Atividades como a alimentação do paciente, intervenções medicamentosas, realização de exames e monitoramento será feita utilizando a caixa de ferramentas tem portas que se abrem alternadamente e as mãos do profissional da saúde, através dos mangotes que permitem acionar o paciente sem precisar abrir a cápsula.

Os testes já estão sendo executados para ajustes de detalhes que, eventualmente, ocorram. Quanto aos custos se prioriza materiais de qualidade, de baixo custo e baixo impacto ambiental. A manipulação é feita por uma equipe multidisciplinar (profissionais da saúde e membros da equipe do projeto) que atuam na instrução da equipe de saúde que fará uso da cápsula com os pacientes.