Caprichoso e Garantido abrem temporada de ensaios para Festival de Parintins

Abertura oficial acontece hoje, a partir das 21h, no Sambódromo

Neste sábado (02), o Sambódromo abre os portões para a temporada do Ensaio dos Bumbás. A partir das 21h, Caprichoso e Garantido sobem ao palco para celebrar a volta dos esquentas em Manaus para o 55º Festival Folclórico de Parintins, com acesso gratuito mediante carteira de vacinação atualizada e documento com foto.

O evento tem o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Segundo o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, os ensaios vão acontecer todos os sábados até 18 de junho.

“Na abertura oficial vamos contar com apresentações dos dois bumbás, mas, em seguida, as agremiações se revezam com Bar do Boi e Curral do Garantido nos fins de semana, com organização do Movimento Marujada e Movimento Amigos do Garantido, respectivamente”, afirma o secretário.

“Para nós é um momento especial. Graças ao efeito da vacina, podemos retomar as atividades culturais com segurança e ampliar oportunidades de emprego e renda para a classe artística”, enfatiza Marcos Apolo.

Bar do Boi

O presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, destaca que há mais de três décadas, o Bar do Boi é a vitrine cultural de Parintins na capital. Segundo ele, o calendário é preparado com muita dedicação para o torcedor azulado.

“Nossos eventos oficiais são muito aguardados e, a cada temporada, escrevemos uma nova página da nossa história. Essa temporada será muito especial”, comenta Vital.

O presidente do Caprichoso, Jender Lobato, reforça que a parceria com o Movimento Marujada é fundamental para a apresentação de um grande espetáculo dentro da arena do Bumbódromo.

“É o Movimento Marujada quem faz o ‘esquenta’ da nossa nação azul e branca, dos apaixonados pelo Caprichoso, para o Festival de Parintins e que venha a melhor temporada de todos os tempos”, afirma. “Estamos felizes por retornar com os nossos ensaios, com o Bar do Boi, que é o encontro das famílias azuladas”, frisa Lobato.

Curral do Garantido

O presidente do Movimento Amigos do Garantido, Rogério Ozores, declara que a expectativa pelo início dos ensaios é grande e não vai medir esforços para realizar a melhor temporada de todos os tempos.

“A nação está ansiosa para o início dos Currais. O Movimento sempre realizou grandiosos eventos em Manaus, o Garantido merece as melhores e maiores festas aqui na capital”, afirma.

O presidente do Boi Garantido, Antonio Andrade, também destaca a expectativa do retorno dos Currais.

“Não temos dúvidas que vai ser uma temporada histórica, os torcedores estão com saudade de emoções. Convido toda Nação Vermelha e Branca, assim como queremos convidar também os contrários, pois essa noite vai ser de união e alegria”, declara. “Nosso agradecimento ao MAG por colocar toda experiência na realização dos eventos para que a festa seja um sucesso”, enfatiza Andrade.

Programação

Quem abre a primeira noite do “Ensaio dos Bumbás” é o Caprichoso. Das 21h às 22h, Junior Paulain recebe convidados no palco do Sambódromo.

Em seguida, das 22h às 23h, vem o Garantido com a apresentação de Leonardo Castelo, que também vai receber convidados durante o show.

Das 23h à meia-noite vai ser a vez de Patrick Araújo acompanhado da Marujada de Guerra.

Sebastião Junior traz a Batucada para a pista entre meia-noite e 1h. Já o Prince do Caprichoso comanda a apresentação entre 1h e 2h.

David Assayag encerra a noite, com o show das 2h às 3h.

Acesso

A entrada do público vai acontecer pela rua Loris Cordovil, Alvorada.

Com acesso gratuito, é obrigatória a apresentação da carteira de vacinação atualizada contra a Covid-19 e documento com foto.

Confira a agenda do Ensaio dos Bumbás:

Caprichoso

9 e 23 de abril

21 de maio

11 de junho

Garantido

16 de abril

7 de maio

4 de junho

18 de junho