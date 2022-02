Capacitação de profissionais do SUS garante qualidade no atendimento

A Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) revela os planos de expansão no atendimento para 2022. A proposta da Segeam é credenciar novos cursos de capacitação na área da atividade-fim, junto ao Ministério da Saúde. Assim, será possível a oferta de treinamento tanto para os demais profissionais da saúde da capital que não associados à instituição, quanto para os que atuam em unidades de atendimento no interior do Amazonas, e que muitas vezes, não têm acesso às atualizações de forma rápida.

“Ampliar esse leque é de extrema importância para a manutenção e melhoria da qualidade no atendimento ao usuário da rede pública de saúde e auxiliar nesse processo será parte da nossa missão daqui para frente”, concluiu Adriana Macedo.

Os números confirmam a decisão de expandir os cursos para o interior do Amazonas. O Sageam desenvolveu mais de 130 ações de treinamento e capacitação, ao longo de 2021, abrangendo cerca de 7,4 mil profissionais da saúde, prestadores de serviços assistenciais e administrativos no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde) no Amazonas – a maior parte do grupo, composta por enfermeiros.

De acordo com a enfermeira Karina Barros, presidente da instituição, considerada referência em enfermagem na região Norte, o cronograma é desenvolvido de forma colaborativa, com o objetivo de contribuir com a atualização de protocolos, garantindo, assim, um atendimento de excelência à população do Estado.

As atividades foram desenvolvidas pelo setor de T&D (Treinamento e Desenvolvimento), em parceria com o Sesmet (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho e com o Setor da Gestão de Qualidade e Projeto da Segeam, abrangendo os colaboradores vinculados à instituição, lotados, atualmente, em 23 unidades de saúde de Manaus, incluindo maternidades e prontos-socorros que ofertam serviços de Urgência e Emergência na capital, Manaus, impactando diretamente no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

A secretária-executiva de Gestão de Pessoas da Segeam, enfermeira Adriana Macedo, destaca que o desenvolvimento de um cronograma tão amplo só foi possível a partir de um trabalho em equipe.

“Consideradas atividades de grande impacto no nosso planejamento, as Semanas da Enfermagem, ocorridas em 2020 e 2021, são exemplos do comprometimento do nosso corpo técnico, que participou em peso, de forma online, das palestras desenvolvidas para levar informações sobre atualizações nacionais e internacionais de procedimentos e abordagem ao paciente, além das novas diretrizes e notas técnicas adotadas pelas autoridades de saúde no Brasil. O trabalho educativo teve continuidade mesmo durante a pandemia, com treinamentos ofertados de forma híbrida (presencial e online), seguindo todos os protocolos de segurança e mantendo o foco na assistência de qualidade”, assegurou Adriana Macedo.

