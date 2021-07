Cantora sertaneja morre aos 26 anos vítima da covid

A cantora e compositora baiana Lanna Rizzi morreu nesta quinta-feira, 29, por complicações causadas pela covid-19. Ela tinha 26 anos e estava internada em estado grave em um hospital em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

Os familiares da cantora informaram sobre a morte dele nas redes sociais. “É com muita dor e com o coração despedaçado, que comunico a todos vocês que nossa estrela não resistiu as sequelas do vírus e se foi nessa manhã. Nossa família agradece todo o carinho, as orações e as energias positivas enviadas todo esse tempo. Vamos continuar orando para que ela tenha uma passagem de luz e por todos aqueles cometidos por essa doença traiçoeira”, diz o comunicado.

O corpo da cantora foi sepultado em Ipiaú, no interior da Bahia. Por conta da doença, não houve velório.

Lanna cantava sertanejo e era uma figura mais conhecida em Salvador, onde costumava se apresentar em pequenos shows. No Instagram, a artista tinha mais de 35 mil seguidores.