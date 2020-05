Cantor gospel diz não acreditar mais em Deus

Jon Steingard, líder da banda gospel Hawk Nelson, chocou seus fãs ao anunciar que não acredita mais em Deus. Em suas redes sociais, o cantor, que é filho de um pastor, revelou ainda que demorou a fazer esse anúncio.

“Fiquei com medo de postar isso por um tempo – mas parece que é hora de ser sincero”, destacou Jon. “Depois de crescer em um lar cristão, ser filho de pastor, tocar e cantar em uma banda cristã, e ter a palavra ‘cristão’ na frente da maioria das coisas da minha vida – agora estou descobrindo que não acredito mais em Deus”, seguiu.

No longo texto publicado por ele, o músico fala também sobre como começou a ter dúvidas sobre a existência de Deus. “Comecei a ter questões e dúvidas sobre isso. Pareceu que havia muitas contradições na Bíblia que não faziam sentido”, explicou.

“Se Deus é todo amor e todo poderoso, por que há tanta maldade no mundo? Ele não pode fazer nada sobre isso? Ele escolhe não fazer? A maldade no mundo é um resultado de seu desejo de nos dar liberdade? Se Deus é amor, por que ele manda as pessoas para o inferno?”, completou.

Por ISTOÉ GENTE