Cantor e compositor Santaella lança seu primeiro EP na próxima semana

Totalmente autoral, o EP Primavera – o primeiro da carreira do cantor e compositor Santaella – estará disponível em todas as plataformas digitais a partir da próxima sexta-feira, dia 20 de agosto, pelo selo Cada Instante. Para marcar o lançamento, o artista fará um show presencial em Manaus, no domingo, dia 22, no Luar de Uaicurapá, no conjunto Vieiralves (Av. Rio Madeira, 452), com pré-show da banda Jambu. “Estou muito feliz com esse trabalho e, mais ainda, em poder voltar a ter contato com o público depois de tanto tempo”, comemorou.

O disco traz duas faixas inéditas além de três singles já lançados este ano. As novas músicas são “Nunca Limite”, uma mistura de pop-rock com neo soul, e o pop Primavera, que dá nome ao EP. Além delas, o disco tem também “Horizonte”, lançada em maio; “É Só Aceitar”, em junho e “Vinte Minutos”, último lançamento, ocorrido em julho.

Santaella começou a gravação do EP no final de 2019, ainda em São Paulo, contando, inclusive, com apoio de uma campanha de financiamento coletivo, a chamada “vaquinha virtual”. A pandemia do novo coronavírus acabou atrasando os planos de lançar o disco ainda em 2020. “Quando começamos a gravar, tivemos que entrar no isolamento, até o estúdio ficou sem funcionar. Vim para Manaus, pra ficar perto da família e a conclusão do trabalho, foi adiada, mas acabou sendo finalizada à distância, num ponte entre Manaus e São Paulo”, explicou.

Todas as músicas do EP foram gravadas no estúdio Doze Dólares, em São Paulo. Produção musical, e masterização são de Pedro Serapicos. Os músicos convidados são Bruno Mattos, no baixo; Lucas Cajuhy, na guitarra; Raphael Pérez, na bateria e Diego Vargas, nos teclados. Santaella também faz os backing vocals das músicas. Toda a concepção artística das capas e identidade visual ficaram a cargo de Aurora C.o., de Bruna Dutra e Luana Stehling.

O show

O show de lançamento do EP Primavera acontece no domingo, 22 de agosto, na casa noturna Luar de Uaicuarapá, a partir das 17 horas. A banda Jambu, uma das novas revelações do pop rock amazonense, abre a noite. Santaella sobe ao palco em seguida. O espaço seguirá rigorosamente as medidas de restrição, com afastamento de mesas, álcool em gel e uso de máscaras.

Os ingressos custam R$ 30,00 (couvert individual). Com o nome na entrada, o preço cai pra R$ 25,00. Mesas podem ser adquiridas antecipadamente por R$ 80,00, com direito a quatro ingressos. As reservas podem ser feitas pelo telefone (92) 98803 4315 ou por direct nos perfis do artista e da casa no Instagram: @matheusantaella e @luardeuaicurapá. Os ingressos são limitados!

Sobre o artista

O cantor e compositor Santaella começou sua carreira musical aos 11 anos, como vocalista da Banda Sinon. Em 2017, mudou-se para São Paulo, para estudar Música na Faculdade Belas Artes e começou sua carreira solo. Em 2019, foi semi-finalista do reality musical The Four Brasil, apresentado por Xuxa Meneghel, na Rede Record. Voltou a Manaus em 2020.

Possui nove singles lançados: Hemisfério Hostil (2018), Só Agora (2019), Estado Natural (2019), Vem Cá Me Diz (2020, em dueto com Beatriz Procópio), Não Há Por Que (2020), Horizonte (2021), É Só Aceitar (2021) e Vinte Minutos (2021), além de uma faixa no EP Banzeiro Novo, com a música “Hemisfério Hostil – Ao vivo”, gravada no Teatro Amazonas.