Cantor e compositor Moraes Moreira morre aos 72 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira no Rio de Janeiro o cantor e compositor baiano Moraes Moreira, aos 72 anos. Segundo parentes, o artista foi vítima de um enfarte enquanto dormia. Na tarde do último dia 18 de março, o artista publicou um cordel em sua conta no Facebook, composto durante os dias de quarentena, na Gávea, Zona Sul do Rio, onde vivia.

Com nome de batismo Antônio Carlos Moreira Pires, Moraes Moreira nasceu na cidade de Ituaçu, na Bahia. Ao se mudar para Salvador, durante a juventude conheceu o compositor Tom Zé. Fundou o grupo Novos Baianos com Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão, o qual fez parte entre 1969 e 1975.

Após seguir carreira solo, Moreira se tornou pioneiro no Carnaval da Bahia, ao ser o primeiro cantor em trios elétricos, no Trio Armandinho, Dodô & Osmar. ‘Pombo Correio’, ‘Eu Sou o Carnaval’ e ‘Chame Gente’, são alguns de seus sucessos.

A última apresentação do artista foi na casa de shows Manouche, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, no dia 13 de março. Data em que vários artistas cancelaram shows por conta da pandemia do coronavírus. No show “Elogio à inveja”, Moraes cantava, segundo ele, canções que gostaria de ter feito de autores como Herivelto Martins, Lupicínio Rodrigues, Wilson Batista, Assís Valente, Dorival Caymmi, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Garoto, Vinicius de Moraes, entre outros.

