Cantor do Grupo Molejo se apresenta hoje em Manaus

Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, sucesso nacional com grandes hits como “Brincadeira de Criança”, “Cilada”, “Samba Diferente”, “paparico”, dentre outros sucessos, irá se apresentar hoje (03/12), às 21h, no Lappa Vieiralves, uma das casas mais badaladas de Manaus, que reabriu neste último mês, prometendo ser o mais novo ponto de encontro dos jovens manauaras.

O Lappa Vieiralves agora fica localizado na Av. Rio Madeira, n° 956, esquina com a Rua Rio Amapá, no bairro Vieiralves. A noite ainda vai contar com as atrações musicais locais Vem K Sambar, Mikael e Dj Fernando Araújo. Os ingressos serão vendidos no local e estão com um preço promocional de R$ 30,00 para quem comprar antecipado.

O Lappa está na memória das pessoas que curtem uma balada agradável, segura e com gente bacana. A casa promete trazer, novamente, diversão e entretenimento para a noite de Manaus, para todos que curtem samba, pagode e uma noite de muito alto astral.

Sobre a atração nacional

Anderson, vocalista do Grupo Molejo, também conhecido como Molejão, é um grupo de pagode carioca formado em 1988 no bairro do Méier, por Anderson Leonardo (cavaquinho, voz e vocal), Andrezinho (surdo, voz e vocal), William Araújo (violão, voz e vocal), Claumirzinho (pandeiro e vocal), Lúcio Nascimento (percussão e vocal) e Vadinho (percussão e vocal).

O grupo fez grande sucesso na década de 90 com as músicas “Caçamba”, “Brincadeira de Criança”, “Dança da Vassoura”, “Samba Rock do Molejão”, “Paparico”, “Cilada”, Clínica Geral, “Ah Moleque”, “Samba Diferente”, “Pensamento Verde”, “Assim Oh”, dentre outras.