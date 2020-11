Cantor de forró é morto a tiros, na Zona Norte

O produtor de eventos e cantor de forró Elves Charles Júnior, 28, mais conhecido como Charles Filho, foi alvejado com pelo menos 5 tiros nesta terça-feira (24) quando retornava para casa, por volta de meio-dia. O caso aconteceu na rua Alameda Rio Negro, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. A informação é do Portal do Marcos Santos.

De acordo com testemunhas, um carro Voyage, de placas não identificadas, emparelhou próximo ao veículo que a vítima dirigia e o passageiro disparou à queima-roupa contra Elves. O produtor foi atingido com cinco tiros.

O produtor chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Nas redes sociais, uma das publicações do assassinado chamou atenção: “Clima bom pra gente ir pra guerra sem colete (sic)”. Charles Filho era bem conhecido nas festas de forró e também por ser organizador de eventos mais populares.