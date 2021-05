Cantor B.J. Thomas morre aos 78 anos nos EUA

O cantor B.J. Thomas morreu sábado (29), aos 78 anos, no estado do Texas, nos EUA. Thomas lutava contra um câncer de pulmão, a informação foi compartilhada na página oficial do artista.

O cantor teve uma carreira repleta de hits que alcançaram o topo das paradas musicais entre as décadas de 60 e 70, e venceu cinco prêmios Grammy.

Entre os maiores hits do cantor estão canções como “Raindrops Keep Fallin ‘on My Head” e ‘Hooked On A Feeling’, que voltou a fazer sucesso no filme “Guardiões da Galáxia”.