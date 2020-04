Candidatura de Afonso Lins cresce para a presidência do Crea-AM

Candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), o engenheiro Afonso Lins, enfrenta mais uma vez o desafio de uma eleição do sistema Confea/Crea/Mutua. Bacharel de Ciências Econômicas e Direito, está indo para a quinta candidatura, sendo que em três foi eleito presidente do Conselho. Atualmente licenciado, está disposto a continuar o legado que construiu durante seus mandatos. A eleição vai acontecer dia 3 de junho, e além de eleger um presidente do regional e um do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), os profissionais poderão escolher também o diretor geral e diretor administrativo da Caixa de Assistência aos profissionais Mútua.

Durante os últimos dois anos que esteve no comando do Crea, fez significativas mudanças. A primeira foi a reforma da sede, localizada no Centro histórico de Manaus, que estava em condições ruins. “O próprio gabinete do presidente tinha goteiras. Fizemos consertos do banheiro à fachada. Colocamos cores, acessibilidade e hoje, quem vai ao Largo São Sebastião, um dos cartões postais de Manaus, vê o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia com um edifício digno dos profissionais.”, relata Afonso.

No entanto, Afonso acredita que a estrutura do edifício ainda pode ser mais confortável e acessível para os profissionais. Um dos objetivos do candidato, que retorna à presidência do Conselho após as eleições independente do resultado, é a ampliação. Devido a um árduo trabalho, conseguiu apoio financeiro do Confea para reforma de um prédio na parte externa da sede. “Uma obra que esteve parada há tantos anos e, agora que está sendo retomada, vai poder ampliar o trabalho desenvolvido pelos servidores do Conselho.”

Mas o que mais chama atenção no trabalho de Lins nesses 2 anos, foi a interiorização do Crea-AM. Afonso afirma que “o Conselho não é de Manaus. É do Amazonas. E iniciamos assim um planejamento de interiorização. Afinal, instituições de ensino públicas e privadas estão formando profissionais em diversos municípios”. Além de ser um suporte para esses profissionais e estar cada vez mais presente em cada lugar do Amazonas, o setor primário e industrial precisa de um acompanhamento, sem o apoio da Autarquia, é impossível o desenvolvimento dos setores.

A dois anos atrás o Conselho tinha apenas duas inspetorias: Parintins e Itacoatiara. Com o trabalho de expansão de Afonso, existem 19 inspetorias com sedes físicas. São elas: Boca do Acre, Coari, Eirunepé, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Tefé e Urucará.

Além de ser um suporte administrativo para esses municípios, o Crea também presta um serviço para sociedade. A fiscalização é a atividade-fim do Conselho. Através dela, é assegurado que a obra ou serviço é executada por um profissional habilitado. “No primeiro semestre de 2019, estabeleci a “Megaoperação”, que foi uma super fiscalização em shoppings, hospitais, postos de gasolina, hotéis, indústrias, e outros estabelecimentos. Fizemos um planejamento e identificamos diversos pontos na cidade onde fizemos uma fiscalização mais intensa, durante duas semanas. Os resultados para sociedade, foram inestimáveis”, afirmou Afonso.

.O atendimento, que durante muito tempo foi alvo de reclamações, também sofreu mudanças significativas. A alternativa que ele estabeleceu foi um Centro de Suporte ao Profissional, no qual os profissionais podem fazer ligações ou entrar em contato pelo WhatsApp para sanar dúvidas ou resolver problemas a distância. Caso o profissional não consiga resolver seu problema a distância, ele pode agendar uma visita a Autarquia pelo site.

Um outro ponto que o candidato pretende dar continuidade, apesar do grandes avanços, é a tecnologia. “Hoje o Conselho é quase totalmente tecnológico. Muitos projetos, que trabalhei durante os últimos 2 anos, estão sendo implantados ainda no primeiro semestre de 2020: o Pagamento via Cartão de Crédito, a ART na Palma da Mão, a Minerva – Inteligência Artificial, a Compensação em 30 Minutos da ART e Pagamento de Anuidade com Pontos do Cartão.”

Agora com a pandemia do Coronavírus, Afonso acredita que todas as áreas, principalmente as que o Conselho engloba, precisaram se prontificar para o momento pós-crise. “No momento pós-crise do Coronavírus que virá, precisamos estar prontos para dar a resposta que o Brasil precisa. A retomada do crescimento e do desenvolvimento terá as mãos dos profissionais da Engenharia, da Agronomia e das Geociências.”

Em seus próximos passos, Afonso Lins, pretende continuar o legado que construiu. Pretende continuar seu legado trazendo muito mais tecnologia e facilitando cada vez mais para que os serviços do Conselho sejam acessíveis a todos os profissionais do sistema. “Entendemos que o Conselho ainda tem muito a melhorar. Mas é inegável o quanto ele cresceu nestes últimos dois anos. Muito foi feito. E muito ainda será feito. Mas o meu objetivo ainda é o mesmo: um Crea mais presente e mais atuante em todo o estado”, finalizou Afonso.