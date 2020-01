Candidatos do último concurso da PMAM são convocados para Curso de Formação

O Governo do Estado, por meio do Diário Oficial n⁰ 34.171, do dia 27 de janeiro de 2020, realizou a chamada de 380 candidatos do último concurso público (2011) da Polícia Militar, para fazerem o Curso de Formação de Soldado.

O presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Aleam, deputado Cabo Maciel (PL), recebeu a notícia com muita alegria. “É uma vitória para nós da Comissão Permanente de Segurança Pública da Aleam e para todos os 380 candidatos que estão aptos a realizarem o Curso de Formação de Soldado. Há anos venho lutando para que o governo reconhecesse o concurso e chamasse os candidatos. Da tribuna da Assembleia, nas reuniões da comissão de segurança ou mesmo reunido com os secretários de governos anteriores, sempre questionei porque não chamá-los visto a necessidade de aumentar o efetivo da Polícia Militar, e somente agora na administração do governador Wilson Lima, este sonho está se tornando realidade”, declarou o deputado Cabo Maciel.

Os candidatos começam a se apresentar a partir das 8h do dia 10 de fevereiro de 2020, no Comando Geral da Polícia Militar, localizada no bairro de Petrópolis, devendo ter em mãos os documentos exigidos pelo edital de convocação.

“Quero agradecer o governador Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, o secretário de segurança Cel. QOPM Louismar Bonates e ao comandante geral da polícia militar, Cel. QOPM Ayrton Norte, que não viraram as costas para essa situação e juntos, pensando em fortalecer a segurança no Amazonas, decidiram convocar esses homens e mulheres aptos a realizarem o curso. Com essa convocação, o governador Wilson Lima dá mais um passo importante no fortalecimento da segurança no estado e em breve, com esses novos guerreiros na Polícia Militar, o Amazonas terá um efetivo maior para combater os crimes nas ruas e bairros da capital e interior do Estado.”, finalizou o deputado Cabo Maciel.