Candidato a vereador de Iranduba vai doar salário às comunidades carentes

Depois de trabalhar como assessor de políticos, Paulo Onofre de Castro, graduado em Administração e Gestão em Segurança Pública é candidato a vereador de Iranduba, município onde trabalhou voluntariamente na defesa dos direitos da população e denunciando a corrupção. No pleito 2020 apresenta propostas para o desenvolvimento de Iranduba e se comprometeu a destinar o seu salario como parlamentar para as comunidades carentes de Iranduba.

A principal proposta do candidato é a doação do salário como vereador para as comunidades carentes, outras propostas referem se ao desenvolvimento do turismo nesta região por meio do transporte público integrando Iranduba /Manaus, gerando emprego e renda, a revitalização do Cacau Pereira com a reforma da feira e o desenvolvimento do comercio, a construção de uma mini vila olímpica nesta área.

Desenvolver a piscicultura é outra proposta de Paulo Onofre com a criação de um laboratório de alevinos, a revitalização da feira do produtor na Estrada Manoel Urbano em beneficio dos produtores rurais de Iranduba, Ilha Marchantaria, Nova Airão e Manacapuru.

Perfil

Paraense, nascido em Óbidos, radicado no Amazonas há 44anos, onde se graduou em administração e gestão em segurança pública. Ativista político desde 1980. Filiado ao PDT,

Trabalhou durante 20 anos em indústrias o Polo Industrial de Manaus. Foi assessor na Secretario de Trabalho Emprego e Renda, Assessor do senador Jefferson Praia, Assessor do vice-prefeito de Manaus e Chefe de Gabinete na Câmara Municipal de Manaus.

Na Área Cultural do Estado: em 1984, coordenei a gravação do primeiro disco, com samba enredos das Escolas de Samba Vitoria Regia e Barelandia, Coordenador do I-Festival de Musica Operário do Amazonas, realizada em 1989. Idealizador e fundador da Banda do Jaraqui e do Festival de Marchinhas da Banda do Jaraqui.

*Com informações da assessoria