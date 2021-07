Candidata de Tabatinga é coroada Miss Confraternidade na Colômbia

Com gingado brasileiro, elegância e a simpatia do povo de Tabatinga, a represente do Brasil no XXXIII Festival da Confraternidade Amazônica, Juliana de Oliveira, de 18 anos, venceu e foi coroada Miss Confraternidade 2021, durante cerimônia na noite dessa segunda-feira (19), realizada na Concha Acústica, em Letícia-CO. O evento marca a fusão de hábitos e costumes presentes na Tríplice-Fronteira: Brasil, Colômbia com competições esportivas, exposições artesanais e venda de comidas e bebidas típicas de cada país.

O evento acontece até esta terça-feira (20) e tem participação de grupos brasileiros com apoio da Prefeitura de Tabatinga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. “Sabemos da preparação que a Juliana teve. É muito emocionante saber que fomos vencedores. A Juliana representou muito bem a população de Tabatinga e do Brasil com garra, dedicação e simpatia”, disse o prefeito interino de Tabatinga, Plínio Cruz.

Juliana de Oliveira recebeu a coroa da Rainha da Colômbia de 2019, Valentina Quintero, já que em 2020 não houve Festival da Confraternidade Amazônica por conta da pandemia.

Ao vencer, ela agradeceu ao apoio que teve e falou sobre a responsabilidade de representar o Brasil no festival. “Sempre sofri preconceito por parte de algumas pessoas que não acreditavam em mim, mas com apoio das pessoas que me acompanharam, consegui representar o meu país e ser coroada Miss Confraternidade 2021. Inclusive os vestidos foram escolhidos pela Prefeitura de Tabatinga”, disse Juliana.

A Miss Confraternidade 2021 ganhou 4 milhões de pesos, um relógio avaliado em um milhão de pesos, uma cesta de produtos de beleza avaliados em 500 mil pesos e um vale compras na loja Lili Pink.

Desde o início do Festival da Confraternidade Amazônica, a Miss Tabatinga, Juliana de Oliveira, participou de diversas atividades do evento, como a Noite Indígena e o Desfile das Carroças. Vale lembrar que todos os protocolos de segurança contra covid foram seguidos durante o evento.

O Festival contará ainda com competições esportivas que vão acontecer no Estádio de Tabatinga José Odin Viana e terão disputa de basquete, vôlei, futebol de salão, tênis de mesa, xadrez, boxe e futebol, entre o sábado (17) e a terça-feira (20).

*Com informações da assessoria