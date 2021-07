Canadá elimina Brasil nos pênaltis

A seleção feminina de futebol foi eliminada dos Jogos Olímpicos de Tóquio nesta sexta-feira ao perder na disputa de pênaltis para o Canadá por 4 x 3, depois do empate por 0 x 0 no tempo normal e na prorrogação, no confronto de quartas de final.

A goleira canadense Stephanie Labbé defendeu as cobranças de Andressa Alves e Rafaelle, depois que a goleira brasileira Bárbara defendeu logo a primeira cobrança do Canadá, em chute da experiente atacante Sinclair. Marta, Debinha e Érica acertaram suas cobranças pelo Brasil.

Brasil e Canadá fizeram uma partida equilibrada, sem muitas chances de gol.

“Tem dias que as coisas não funcionam. Começamos bem, mas tínhamos que ter mais paciência no terço final do campo. Nem sempre o melhor ganha e agora é continuar apoiando a modalidade, porque o futebol feminino não acaba aqui. Fizemos o que estava ao nosso alcance. Estou orgulhosa da equipe”, disse Marta em entrevista no campo após a partida.

A seleção brasileira de futebol feminino possui duas medalhas de prata, conquistadas nos Jogos de Atenas 2004 e Pequim 2008. Na Olimpíada do Rio, em 2016, a equipe ficou na quarta colocação. (REUTERS)