Campus Party Amazônia terá edição gratuita e on-line

Primeira edição mundial, totalmente digital, on demand e gratuita, em benefício dos Médicos sem Fronteiras (MSF). É isso que a Campus Party Digital Edition vai acontecer, de 9 a 11 de julho, simultaneamente em mais de 30 países ao redor do mundo, e tendo a Amazônia como destaque no evento global.

Com palestrantes nacionais e internacionais, a edição terá a Campus Party Transire Amazônia, que também valoriza os talentos locais, como afirma o embaixador manauara da CP, Átila Menezes.

“É o maior Call for Ideas que a humanidade já viu para descobrir as melhores ideias para reiniciar o planeta. Haverão milhares de conteúdos inspiradores, divididos em cinco palcos temáticos, um espaço mundial, Fórum sobre Fintechs, entre outras atividades. Tudo de forma totalmente gratuita, bastando apenas fazer um cadastro simples no site (https://amazonia-digital.campus-party.org/), explica.

Dentre os destaques locais, estão as divulgadoras científicas Yara Laiz Souza, Marcela Carvalho e Rayane Dias. As três falarão sobre o futuro da Educação no Ensino de Ciências em sala de aula.

“É gratificante saber que nós, professores que estamos saindo da universidade, seremos ouvidos por tantos profissionais da nossa área, especialmente em um tema ainda pouco explorado em sala de aula. Minha palestra é Animes na educação e sua utilização para o ensino de Ciências como os personagens podem nos trazer conhecimentos sobre diferentes conteúdos, de forma leve e interessante”, adiantou Marcela.

Palestrantes internacionais

A Campus Party Transire Amazônia também trará pessoas de renome internacional. ‘Não é o que você sabe. Não é o que você tem. É o que você é: Biometria na nova realidade’ será debatido por Rafael Campillo.

Engenheiro de computação, Campillo é o Chief Marketing Officer (CMO) da Mobbeel, empresa que desde 2009 desenvolve e fornece soluções de identificação e verificação de usuários por meio de identificação biométrica. Com um perfil eclético, ele já trabalhou desenvolvendo negócios como técnico de comércio exterior em empresas públicas ou em engenharia de energia renovável, abrindo mercados na África, América e Sudeste Asiático.

*Com informações da assessoria