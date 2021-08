Campanha solidária arrecada 47 bolsas de sangue

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), promoveu nesta quinta-feira, 19/8, uma campanha de doação de sangue entre os servidores da pasta, além dos servidores das casas Militar e Civil, no estacionamento da secretaria, na Vila da Prata, zona Oeste. A ação solidária resultou na coleta de 47 bolsas, que podem ajudar até 180 vidas.

O evento, realizado pela primeira vez este ano, é parte das ações de qualidade de vida no serviço público, proposta direcionada pela gestão do prefeito David Almeida, e contou com a parceria da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam).

“A qualidade de vida do servidor sempre foi uma bandeira levantada pela Semad. Portanto, a preocupação com a responsabilidade social diante do cenário da pandemia não poderia ser diferente. De forma responsável, convidamos as secretarias adjacentes e isso teve um retorno excelente”, destacou a diretora do Departamento de Sistemas e Gestão de Pessoas (DSGP), Cláudia Serique.

O servidor do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed), Gabriel Matos, aproveitou a campanha para doar sangue pela primeira vez. “É muito bom fazer o bem às pessoas que não conhecemos, realmente é fazer o bem sem olhar a quem”, disse.

Mensalmente, a Semad, por meio do DSGP e da Divisão de Serviço Social (DISS), promove ações que visam a qualidade e bem-estar no ambiente de trabalho, destacando atividades de saúde física, mental, conscientização e lazer.