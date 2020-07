Campanha #ManausSolidária recebe doação de mais de 1 tonelada de alimentos

A Prefeitura de Manaus recebeu a doação de 1,5 tonelada de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal da rede Assaí Atacadista. A parceria é resultado da ação do Instituto GPA, braço social do grupo empresarial que aderiu à mobilização da campanha #ManausSolidária em apoio às populações em situação de risco provocado pelos impactos da pandemia.

“Para nós é motivo de muita alegria ver que a credibilidade do nosso trabalho e da gestão do prefeito Artur Virgílio Neto tem atraído parceiros dispostos a cumprir com seu papel social. Agradeço de modo especial à sociedade por continuar colaborando conosco nessa campanha, que tem como objetivo principal amenizar os impactos da Covid-19 na vida das pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. Acredito que, pela via da solidariedade, poderemos superar esse momento tão difícil”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Todos os itens doados por clientes em compras foram repassados às cinco cozinhas comunitárias mantidas pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). As unidades localizadas nas colônias Oliveira Machado e Antônio Aleixo, Vila da Felicidade, Val Paraíso e Santo Agostinho, fornecem diariamente, de forma gratuita, à população vulnerável da capital mais de 1.250 refeições.

A vice-presidente do fundo, Mônica Santaella, ressaltou a importância da parceria que mobiliza a sociedade na prática da solidariedade. “A rede de atacado Assaí se mostrou grande parceiro da Prefeitura de Manaus e, em nome do prefeito Arthur Neto e da presidente do Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko, só temos a agradecer pela iniciativa. Eles sensibilizam e mobilizam tanto seus colaboradores quanto os clientes a serem solidários. E é essa iniciativa que vai nos ajudar a fazer a diferença na alimentação de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Conforme o gerente de uma das unidades Assaí em Manaus, Carlos Gonzaga, o varejo alimentar é um serviço essencial no cenário da Covid-19 e, em virtude disso, o Assaí também tem realizado várias doações a um grande número de instituições sociais por todo o Brasil, dentre eles o Fundo Manaus Solidária.

“Nosso intuito é contribuir com a sociedade e a exemplo do que estamos fazendo com o Fundo Manaus Solidária, com a doação de 1,5 tonelada de alimentos, em março iniciamos a Campanha de Solidariedade disponibilizando postos de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza em todas as nossas lojas. Aqui em Manaus, nas duas lojas, a arrecadação já ultrapassou 1,5 tonelada e isso nos alegra, porque junta o espírito do colaborador ao do cliente, contribuindo com a sociedade. Essa parceria vai permanecer, então estendemos o convite aos clientes e colaboradores, para que continuem contribuindo com a campanha, que não tem data para acabar”, disse.

Clientes e colaboradores são incentivados, por meio do sistema de som das lojas, a contribuírem com a campanha #ManausSolidária com mensagens que falam sobre a importância da solidariedade e também quanto à transparência das ações do fundo.

Cozinhas comunitárias

De acordo com a coordenadora da divisão de segurança alimentar e nutricional da Semasc, Cléo Freitas, a doação permitirá um aumento no número de refeições doadas às pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social. A média de refeições de cada uma das cinco cozinhas comunitárias é de 200 ao dia, cada uma, porém com a doação de 1,5 tonelada de alimentos essa doação poderá ser de até 250 marmitas diariamente.

“Agradeço ao Fundo Manaus Solidária por ter nos repassado essa doação, que vai contribuir para que possamos servir mais pessoas nas unidades das cozinhas comunitárias. Essa quantidade vai nos permitir aumentar o nosso quantitativo, que era de 200 e passou para 250, em cada uma das cozinhas. Agradeço à rede Assaí e aproveito para sensibilizar a sociedade, para que olhe para esse público e continue nos ajudando a ajudar por meio de doações”, disse.

Doações

A campanha #ManausSolidária arrecada bens de primeira necessidade – roupas, calçados, gêneros alimentícios, itens de higiene pessoal e material de limpeza – para pessoas em situação de vulnerabilidade social; além de produtos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

As doações físicas podem ser entregues, diretamente, no drive-thru solidário montado no hall de entrada do auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, Compensa, zona Oeste, de 9h às 13h, de segunda a sexta-feira. O acompanhamento sobre doações e entregas de donativos está disponível no site www.manaussolidaria.org.