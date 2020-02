Campanha e feijoada solidária buscam ajudar criança com doença rara

No dia 29 de fevereiro, acontece no SESI – Clube do Trabalhador, localizado na avenida Cosme Ferreira, nº 3295, bairo Aleixo, uma Feijoada Solidária objetivando ajudar a pequena ISADORA SAMPAIO THURY, de 1 ano e 3 meses, portadora de AME – Atrofia Muscular Espinhal e que precisa conseguir R$ 9 milhões para comprar o medicamento que só existe no Estados Unidos. O valor para quem quiser participar é R$ 50 (cinquenta reais), lembrando que crianças até sete anos não pagam.

