Campanha de Multivacinação é prorrogada em Manaus até o dia 30/11

A Prefeitura de Manaus informa, que a Campanha Nacional de Multivacinação que seria encerrada nesta sexta-feira, 29/10, foi prorrogada pelo Ministério da Saúde (MS) até o dia 30/11. A campanha é para a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As 171 salas de vacinação da rede municipal de saúde continuarão atendendo com a oferta de 18 tipos diferentes de vacinas. Os endereços podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo link https://bit.ly/314KcVQ.

A orientação da Semsa é que pais ou responsáveis por crianças nessa faixa etária procurem as unidades de saúde, para a avaliação dos cartões de vacinação. Caso necessário, é feita a atualização dos imunizantes, assegurando a proteção necessária para evitar doenças.

A campanha nacional de multivacinação oferece vacinas como a hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), influenza, meningocócica ACWY, varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Há vacinas que estão disponíveis para determinadas faixas etárias, como é o caso da vacina contra o HPV, direcionada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, e a meningocócica ACWY, para 11 e 12 anos.