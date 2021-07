Campanha contra a Covid-19 já alcançou mais de 22% da população vacinável em Manaus

A campanha de vacinação contra a Covid-19 que a Prefeitura de Manaus vem realizando desde o dia 19 de janeiro, já assegurou a imunização de 333.119 pessoas, das quais 313.952 receberam as duas doses das vacinas CoronaVac/Butantan ou AstraZeneca/Oxford, e 19.167 a dose única da vacina da farmacêutica Janssen. O prazo para a segunda dose da Pfizer/BioNTech ainda não foi iniciado. Esse número corresponde a 22,2% da população vacinável, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até este domingo, 4/7, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) havia aplicado um total de 1.228.661 doses. Nesta segunda-feira, 5/6, a campanha segue atendendo o público geral a partir dos 25 anos, em sete pontos distribuídos pela cidade.

De acordo com os registros do Departamento de Tecnologia da Informação da Semsa, 126.696 pessoas concluíram o esquema vacinal com a CoronaVac/Butantan. O maior grupo nessa condição é o de comorbidades, com 68.237 vacinados, seguido por trabalhadores da saúde (65.355) e faixa etária (50.093). Com a vacina AstraZeneca/Oxford, 115.346 já estão com o ciclo completo, tendo no grupo de faixa etária o maior número de pessoas com a vacina completa: 112.226.

“Nossos números são expressivos e resultado de um trabalho sério, muito bem coordenado e organizado, realizado com muita responsabilidade. Uma ação diária, que tem início bem antes de as vacinas começarem a ser aplicadas em nossos postos. Estamos avançando nas faixas etárias e, em pouco tempo, já teremos todas as pessoas aptas a serem vacinadas, com a primeira dose. As nossas segundas doses já estão reservadas”, afirmou o prefeito David Almeida.

Para agilizar o atendimento nos pontos de vacinação, a secretária Shádia Fraxe, da Semsa, sugere que seja feito o cadastro na plataforma Imuniza Manaus, cujo acesso pode ser feito pelo link https://imuniza.manaus.am.gov.br.

“Esse é um mecanismo que ajuda muito porque evita que os registradores precisem inserir no sistema todos os dados necessários. Quando as informações já foram preenchidas previamente, o caminho até os vacinadores é bem mais curto”, orientou.

Além das pessoas a partir dos 25 anos, seguem sendo vacinadas as gestantes e puérperas e os trabalhadores das Forças Armadas e de segurança e salvamento (cujos nomes estejam nas listas oficiais encaminhadas à Semsa).

No ponto de vacinação, é preciso apresentar um documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência, sendo original e cópia, que fica retida para controle. Os militares devem apresentar a identidade militar e o CPF. As gestantes, além de identidade e CPF, precisam levar um documento que comprove a gravidez, sendo aceito exame de sangue, ultrassonografia ou caderneta da gestante. As mulheres que deram à luz a até 45 dias, que são as puérperas, devem levar declaração de nascido vivo ou certidão de nascimento da criança.

Por meio do “Filômetro”, é possível consultar, com antecedência, a movimentação nos postos e escolher o que estiver registrando as menores filas. O acesso é pelo link http://bit.ly/filometrovacina.

Pontos de vacinação

Funcionamento das 9h às 16h