Camisas oficiais de Garantido e Caprichoso são vendidas com máscaras de proteção ao Covid-19

“Eu te Protejo, Tu me Protege”, com essa licença poética afinada com os momentos de prevenção ao vírus Covid-19, os bois garantido e caprichoso aliam na campanha de venda de suas camisas oficiais o cuidado e a proteção necessários para todos os seus fãs, torcedores e filiados. Por meio da FugadeLula Jeans, produtora e distribuidora oficial das camisas dos dois bois, quem comprar até este domingo, dia 05, a camisa oficial ou do boi garantido ou do boi caprichoso, leva para casa dois itens de proteção fundamentais neste momento de pandemia: máscaras de proteção. A campanha poderá ser prorrogada.

A novidade da campanha “#EuteProtejoTumeProtege” fica por conta da personalização da máscara que tem as cores vermelho e azul dos bumbás. “A ideia foi criar a campanha com intuito de contribuir com esse momento delicado que estamos vivendo e tentar amenizar o impacto psicológico na mente das pessoas, tematizando as máscaras e mantendo o espírito do maior festival folclórico do mundo”, destacou Jefferson Canto, presidente da FugadeLula.

Outro fator importante da máscara é que como foi fabricada dentro das novas normas do Ministério da Saúde, a mesma poderá ser reutilizável após a lavagem correta e seguindo os procedimentos de saúde que regem esse momento.

O RITMO DO BOI – Embalados pelas recentes retransmissões do Festival Folclórico de Parintins na tevê aberta os bois tem mantido a vibração da temporada bovina, só que desta vez, com a segurança que o momento pede. Por isso, as camisas oficiais de garantido e caprichoso estão sendo vendidas on line, com frete grátis para Manaus.

“Tenho certeza absoluta que todo torcedor, esteja onde ele estiver, vai poder comprar e receber sua camisa para torcer para nosso boi e com segurança, através das plataformas online e ainda podendo se prevenir do corona vírus”, disse o presidente do Boi Garantido, Fabio Cardoso.

Para o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, o momento é de cuidarmos uns dos outros. “Essa parceria proporcionou ao torcedor do Caprichoso um produto que além de ser de alta qualidade vai atender aos torcedores mais distantes, em outros estados brasileiros e no exterior, cumprindo seu papel social e de saúde em tempos do Covid-19”, disse o presidente do boi.

COMO COMPRAR – A camisa oficial, tanto do garantido quanto do caprichoso, está sendo vendida por R$69,90. Com venda exclusiva pelo site www.fugadelula.com.br a cada camisa comprada o torcedor ganha duas máscaras personalizadas com a estampa das cores do dois bois. A distribuição funciona para todo o Brasil, com frete grátis para Manaus. A campanha terá duração até este domingo, dia 05, às 23h59.