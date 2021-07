Caminhão de lixo cai em buraco no Cidade de Deus

Um caminhão de lixo caiu dentro de uma cratera na zona Norte de Manaus, na tarde deste sábado (24). O veículo trafegava na rua São Gabriel, bairro Jesus Me Deu, e atolou num buraco causado pelo rompimento de um cano no local. Segundo testemunhas, parte da vizinhança sofria com falta d’água há dias por conta do problema do encanamento.

Equipes da Águas de Manaus foram acionadas para ajudar na retirada do caminhão e reparar os danos na área, e uma retroescavadeira foi utilizada para retirar o veículo do buraco. Na ocasião, houve aglomeração por parte dos moradores das redondezas.

“Ele estava recolhendo o lixo e já tinham vindo trabalhar nesse buraco. O cano se rompeu. O veículo vinha passando e, simplesmente, ficou nessas condições”, disse um morador do local, que preferiu não se identificar.

Caio Freitas, estudante de 19 anos, também mora no local e disse que, há 20 dias, os moradores enfrentam a situação com o buraco.

“E agora, o caminhão atola. Uma vizinha nossa até ligou pro presidente do bairro, ele reclamou e vieram ver isso hoje. Mas, de manhã, ainda, o caminhão do lixo caiu lá dentro”, completou.

Ainda segundo testemunhas, demorou uma hora para que o caminhão fosse retirado do buraco, com a ajuda de um outro veículo. A Águas de Manaus está trabalhando na manutenção da via. (EM TEMPO)