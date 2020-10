Caminhada e reuniões marcam a semana de Dante Souza

A vinte dias das eleições municipais de 2020, caminhada e reuniões estão cada vez mais intensas na agenda do candidato Dante Souza (PSDB). Na semana passada, os encontros ocorreram nas zonas sul e leste de Manaus.

Segundo o candidato, as caminhadas e reuniões ajudam a população a conhecer mais de perto as propostas e a conhecer de perto o meu trabalho. “Nesse caso, eu gosto de estar perto das pessoas e estamos tomando todos as medidas de prevenção para não haver o contágio de Covid-19”, disse.

Na semana passada, Dante Souza esteve fazendo caminhada no residencial Manauara 1 e 2, localizados no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. “Estar nesses locais me faz voltar tempo, pois fui subsecretário de habitação e ajudei essas famílias a realizar o sonho da casa própria. Entreguei mais de 700 unidades no Manauara 1 e deixei o terreno comprado para o Manauara 2 e hoje ver esses locais habitados me mostra que estou no caminho certo”, destacou Dante.

Propostas

Entre as propostas apresentadas por Dante nas comunidades estão fomento às políticas públicas para Pessoas com Deficiência, exigência de práticas por meio de fiscalização de atividades físicas nas escolas municipais, incentivo à volta do Programa Segundo Tempo na Prefeitura de Manaus e fomento das ligas esportivas através de emendas parlamentares impositivas.

Histórico

Em 2016, Dante se candidatou a vereador de Manaus e obteve 5.700 votos. Atualmente é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJR) da Câmara Municipal de Manaus, onde aprovou mais de 400 projetos de leis. Presidiu e auxiliou a sessão na CCJR que aprovou a Lei 2492/2019 que instituiu o Programa de Regularização Fundiária no município de Manaus. É autor da Lei 2643/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras em Manaus.

