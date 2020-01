Câmara Municipal e TJAM darão continuidade a programa #Uma Nova Escolha em 2020

Realizado há cinco anos por meio da parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), o programa #Uma Nova Escolha terá continuidade em 2020, na Câmara Municipal de Manaus (CMM). A iniciativa tem inserido adolescentes dos quatro cantos da cidade, oriundos de situações de vulnerabilidade social, em diversos cursos realizados na própria sede do poder legislativo.

As atividades são abertas a todos os públicos, de forma gratuita, mas a participação desses menores em situações de risco, que são indicados pelo TJAM, conselhos tutelares, associações comunitárias e entidades que trabalham com esse segmento, passou a ser uma das prioridades da gestão do presidente da CMM, Joelson Silva.

Até o momento, aproximadamente 600 pessoas já foram atendidas, e quase 500 capacitadas, entre as quais menores que vieram das ruas, uma média de 20 alunos.

“A parceria com o tribunal nos permite dar oportunidade para essas pessoas, que geralmente elas não encontram por aí. O conhecimento que elas adquirem aqui, não possibilita somente a formação técnica, mas também a pessoal, cidadã e humana. Nossa meta é continuar o trabalho para que novos jovens sejam beneficiados neste ano que começa”, informou Joelson Silva, que chega ao segundo ano como gestor da Câmara, mantendo o propósito de cada vez mais aproximar a casa da população em geral.

Os cursos são frutos da parceria entre a CMM, por meio da Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, e o Centro de Tecnologia do Estado do Amazonas (Cetam).

Em 2019 foram oferecidas capacitações nas áreas de Política Ambiental, Informática Básica e Avançada, Agente de Portaria, Assistente Administrativo, Técnicas de Almoxarifado, entre outros. Ao todo houve 610 participantes, entre servidores e comunidade em geral.

Apoio

Durante as atividades, os alunos do programa #Uma Nova Escolha recebem formação técnico-profissional e apoio nos seguintes itens: transporte, fardamento e material didático, para inseri-los no mercado de trabalho.

O novo calendário de curso reinicia em março, com programação a ser encaminhada pelo Cetam.

Meta superada

De acordo com a diretora da Escola do Legislativo, Ednelza Carvalho, a meta de 80% prevista no plano anual de treinamento foi superada em 2019, com a realização de 99% dos cursos programados.

“A parceria com o Cetam é renovada de dois em dois anos e é importantíssima, pois são eles que nos dão os técnicos. São profissionais que passam por reciclagem periodicamente. Até hoje, os que recebemos para ministrar as atividades na Câmara são muito qualificados, os alunos entram de um jeito e saem de outro, muito melhores de quando iniciaram”, comparou Ednelza.

Para participar dos cursos na CMM, o interessado deve apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovantes de residência (todos com cópia). As idades mínimas exigidas são 14 anos para os certames de informática, e 16 anos para as demais áreas.