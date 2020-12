Câmara e Prefeitura precisam assumir o protagonismo em Manaus, afirma David em visita à CMM

Em visita à Câmara Municipal de Manaus (CMM) na manhã desta quarta-feira (9), em iniciativa inédita, o prefeito eleito, David Almeida (Avante), convocou os vereadores eleitos e reeleitos a trabalharem em parceria com a Prefeitura para o desenvolvimento da capital. A iniciativa foi reconhecida como inedita pela maioria dos parlamentares.

“Eu vim convidá-los a fazer de Manaus uma cidade melhor de se viver. Nós representamos a sociedade, e o que ela espera de nós? Minha meta é fazer os serviços serem melhores do que são. Vim aqui pedir a parceria dos vereadores, que são o parachoque da administração, pois o poder que emana do povo é o Legislativo”, disse o prefeito eleito.

David, que iniciou sua carreira política como deputado estadual, disse que a população está desacreditada da classe política, status que deve ser mudado com trabalho em prol dos manauaras. “O povo olha para quase todos nós, a classe política, como malfeitores. Nossa missão como homens públicos é tentar resgatar a credibilidade da classe política. A população já não acredita mais. Para mudar, tenham certeza de que farei a coisa certa, mesmo que seja enfrentar poderosos para isso”, garantiu.

Almeida ainda falou sobre as dificuldades orçamentárias que sua administração deve enfrentar a partir de 2021. Segundo ele, a Prefeitura deve ter um orçamento R$ 600 milhões menor, os empréstimos contraídos pela atual gestão começam a ser cobrados já em janeiro, e o auxílio emergêncial do Governo Federal de R$ 600 vai ser interrompido, além da intervenção sobre o Imposto Sobre Servicos (ISS), que ameaça a arrecadação dos municípios de todo o Brasil.

“Essa responsabilidade cai sobre todos nós. Para otimizar a ‘máquina, contratos terão de ser cumpridos. Faltam mecanismos de cobrança e fiscalização. Temos o metro cúbico de água mais caro que de cidades que não têm um rio. A Câmara e a prefeitura precisam assumir protagonismo, fazendo e transformando os serviços públicos. Nossa meta é implementar as ações de governança da iniciativa privada no que se refere a metas e resultados” afirmou David.

Respeito

O vice-prefeito eleito, Marcos Rotta (Democratas), que representou David na primeira visita à CMM no último dia 2 de dezembro, reafirmou firmou que a Prefeitura e o Poder Legislativo trabalharão juntos, respeitando os poderes, em prol do avanço da capital.

Rotta reforçou o respeito que ele e David têm com os legisladores do município, uma vez que ambos são egressos do Poder Legislativo do Estado. “Nós fomos parlamentares na Assembleia juntos, então sabemos bem da dificuldade de não haver entendimento com o Executivo. Isso não vai acontecer conosco na Prefeitura, pois queremos ter um relacionamento muito próximo e respeitoso com todos”, garantiu o vice-prefeito.

Parceria

Mais uma vez, o presidente da CMM, Joelson Silva, comentou a iniciativa de David e Marcos Rotta e falou de um parlamento ativo, participativo e que atuará em parceria com a Prefeitura para o desenvolvimento da cidade.

“A iniciativa do prefeito, que visita a Casa uma semana após a vinda de seu vice, Marcos Rotta, já configura que ele deve ter uma relação estreita com o parlamento, e isso é muito importante. Conheço o David, e ele demonstra o seu interesse de respeitar o parlamento e de ter afinidade. Ele já disse que a CMM vai ter participação importante na cidade de Manaus” afirmou.

O presidente ainda comentou sobre as dificuldades enfrentadas pela administração quando não há entendimento entre os poderes. “Às vezes acontecem desencontros entre os executivos e legislativos, principalmente entre o Congresso Nacional e a Presidência da República. Isso não deve acontecer em Manaus na gestão de David, que está preocupado apenas com o bem da cidade”, completou Joelson.

